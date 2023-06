Nachmittag für Praxisfamilien an der Fachschule für Sozialberufe

Im 2. Schuljahr sind die Schülerinnen und Schüler einen Tag pro Woche in einer Lehrfamilie und arbeiten in der Kinderbetreuung, beim Kochen und im Haushalt mit. Zu einer ersten Begegnung mit den künftigen Praxisfamilien kam es kürzlich bei einem Infonachmittag in der Schule.

Praxislehrerin Monika Gratzer informierte die Eltern ausführlich über die Rahmenbedingungen und die Inhalte des Familienpraktikums, während sich die Schülerinnen und Schüler mit den Kindern ihrer Praxisfamilien beschäftigten. Im Laufe des Nachmittags wurden auch gleich die Praxisvereinbarungen unterschrieben und erste Details für die Arbeit in den Familien besprochen. Dabei war auch genügend Zeit für einige gemütliche Stunden bei Spiel und Spaß bzw. Kaffee und Kuchen.