Insgesamt konnten die Schüler des Bildungszentrums in Gleiß 2.100 Euro ersingen. Diese übergaben sie an Abt Petrus Pilsinger (r.) und Pater Franz Hörmann (l.), um auf diesem Weg die Sanierung der Basilika am Sonntagberg zu unterstützen.

| NOEN, PNMS Gleiß