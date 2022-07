Altabt Heigl blieb Ybbsitz immer treu

Werbung

Am Sonntag beging der Altabt des Stifts Seitenstetten Berthold Heigl sein goldenes Priesterjubiläum in der Pfarrkirche Ybbsitz. Eine Woche zuvor hatte er in der Pfarre Allhartsberg, in der er derzeit die Seelsorge wahrnimmt, mit der dortigen Pfarrgemeinschaft das Fest begangen. Der Pfarre Ybbsitz, der Gemeinde, deren Ehrenbürger er längst ist, und der Wallfahrtskirche Maria Seesal sowie seiner Familie und seinem Elternhaus „Mittereggeben“ ist Heigl immer verbunden geblieben.

In der Messe ließen Pfarrer Severin Ritt und Diakon Hermann Helm die für das Stift Seitenstetten und das Leben des Jubilars ereignisreichen 50 Jahre Revue passieren. Abt Heigl hatte in seiner Amtszeit sämtliche Klostergebäude renovieren und den barocken Klostergarten neu gestalten lassen, ein kolossales Arbeitspensum, das sich auch auf seine Gesundheit niederschlug.

Im Jahr 2009 feierte das Kloster Abt Heigls 25-jährige Amtszeit, im Jahr 2012 war er Obmann der 900-Jahr-Jubiläumsfeiern. Nach 28 Jahren als geistlicher Vater der Klostergemeinschaft legte Abt Heigl 2013 sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder und musste sich einer Herztransplantation unterziehen.

Nach der Messe lud die Pfarre zu Musik mit dem Musikverein und zur Agape auf den Marktplatz. Viele Freunde und Wegbegleiter des beliebten Gottesmannes waren gekommen, um mit ihm das Jubiläum zu begehen und ihm weiterhin Gesundheit zu wünschen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.