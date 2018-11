SONNTAGBERG Mitreißende Rhythmen und berührende Momente – der Longfield Gospel Choir hat schon zahlreiche Auftritte bei Events mit prominenten Persönlichkeiten und im Fernsehen erlebt. So sang der Chor bereits beim ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer in der Hofburg, nahm an der ORF-Sendung „Die Große Chance“ teil oder stand mit Howard Carpendale und Bobby McFerrin auf der Bühne.

Am Mittwoch, 14. November, sind auf Einladung der NÖN knapp 100 Mitglieder des Chors, der zu den größten Gospel-Chören Europas zählt, im Rahmen eines Benefizkonzertes in der Basilika Sonntagberg zu hören. Konzertbeginn ist um 19 Uhr.

Karten sind im Pilgerbüro Sonntagberg, 07448/21572 oder sonntagberg@stift-seitenstetten.at, im Gasthof Lagler am Sonntagberg oder im Klosterladen des Stifts Seitenstetten erhältlich. Die Einnahmen des Konzertes kommen der Restaurierung der Basilika Sonntagberg zugute.