Wohnhaus im Ybbsitzer Zentrum durch Feuer zerstört

Ein Großbrand im Ortszentrum von Ybbsitz hielt gestern fünf Feuerwehren in Atem. Wie die NÖN berichtete, brach aus bislang noch unbekannter Ursache gegen 11.30 Uhr in einem Wohnhaus unterhalb der Kirche ein Brand aus. 79 Feuerwehrleute der Wehren Ybbsitz, Opponitz, Waidhofen/Ybbs, Zell und Gresten standen im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück niemand und auch die umliegenden Gebäude konnten gesichert werden.

„Brand aus“ um 15 Uhr

Um 15 Uhr konnte Einsatzleiter Leopold Herzog von der FF Ybbsitz schließlich „Brand aus“ geben. Danach rückten die Feuerwehren nach und nach wieder ein. Die FF Ybbsitz richtete eine Brandwache ein, wobei bis in die Nacht hinein immer wieder kleinere Nachlöscharbeiten notwendig waren. Noch in der Früh flackerte ein kleines Glutnest auf, das aber sofort wieder gelöscht werden konnte.

Das Wohnhaus wurde durch den Brand stark beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin wurde in einer Herberge untergebracht. Sie hat bei dem Brand ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Feuerwehr stand vor Rauchwand

Einsatzleiter Herzog zeigt sich mit dem Ablauf des Einsatzes zufrieden. „Es hat alles super funktioniert, obwohl die enge Bebauung und die starke Rauchentwicklung eine große Herausforderung waren“, sagt der Ybbsitzer Feuerwehrkommandant. „Als wir zum Einsatzort kamen, standen wir vor einer regelrechten Rauchwand. Es war anfangs schwierig zu sagen, wo es genau brannte.“

Ein erster Außenangriff mit Atemschutz brachte rasch Klarheit. Dreinhalb Stunden dauerte es, bis das Feuer gelöscht war. „Das Haus stand in Vollbrand und das Feuer hat sich rasend schnell auf das hintere Gebäude ausgebreitet“, berichtet Herzog. An einen derartigen Brand im Ortszentrum kann sich der Ybbsitzer Kommandant nicht erinnern. „In meiner Ära hat es so etwas bislang nicht gegeben. Und ich bin seit 1986 bei der Feuerwehr.“

Feuerwehr weiterhin vor Ort

Nach wie vor befindet sich derzeit eine Abordnung der Feuerwehr im nur wenige Meter entfernten Gemeindeamt, um das Geschehen im Auge zu behalten, da immer wieder noch Glutnester aufflackern können.

Bürgermeister Gerhard Lueger geht davon aus, dass es noch ein bis zwei Tage dauern wird, bis wirklich alle Glutnester weg sind. Der Ortschef hat den Brand als unmittelbarer Nachbar am Gemeindeamt von Anfang an hautnah miterlebt. „Es war erschreckend. Der Brandherd war massiv, das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet“, berichtet der Ortschef. „Gott sei Dank waren die Einsatzkräfte so rasch vor Ort und konnten so Schlimmeres verhindern. Alle Achtung vor den Einsatzkräften! Das war wirklich äußerst herausfordernd!“

Was den Großbrand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Brand in Ybbsitz kurz vor "Brand aus"

