13 Feuerwehren wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand in den Wirtschaftspark Kematen gerufen. Bei der Firma Metran war im Freien gelagertes Kunststoffschreddermaterial in Brand geraten. Ein vorbeifahrender Autofahrer bemerkte das Feuer, das schon weithin sichtbar war, kurz vor Mitternacht und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Niederhausleiten-Höfing war als erste Feuerwehr vor Ort. Aufgrund der Größe des Brandes erhöhte der Einsatzleiter sofort die Alarmstufe auf die höchste Stufe, wodurch weitere Feuerwehren hinzugezogen wurden.

Feuerwehren konnten Brand rasch eindämmen

Ein großflächiger Löschangriff mit Schaum wurde eingeleitet und so konnte der Brand rasch eingedämmt werden. Mittels Bagger und Radlader wurde der Brandherd lokalisiert und weitere Löscharbeiten durchgeführt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Nach etwa fünf Stunden konnten die Feuerwehren wieder einrücken. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Niederhausleiten-Höfing auch die freiwilligen Wehren aus Kematen, Aschbach, Ulmerfeld-Hausmening, Doppel, Sonntagberg, Rosenau, Kröllendorf-Wallmersdorf, Hiesbach, Biberbach und Allhartsberg sowie die Betriebsfeuerwehren der voestalpine Precision Strip und der Mondi Neusiedler.

Wie die Brandursachenermittlung der Polizei ergab, hatte sich das Kunststoffmaterial aus unbekannten Gründen selbst entzündet.