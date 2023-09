Stadthaus in Waidhofen an der Ybbs stand in Flammen

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstagabend im Dachbereich eines Waidhofner Altstadthauses am Oberen Stadtplatz, das sich gerade im Umbau befindet, ein Brand aus. Das Feuer griff auf das benachbarte Haus über, meterhohe Flammen schlugen in die Höhe und waren weithin zu sehen. Vor Ort war zudem das Bersten der Eternit-Steine zu vernehmen. Ein Anrainer gegenüber bemerkte den Brand als erstes und alarmierte kurz nach 20.30 Uhr die Einsatzkräfte. Diese waren rasch zur Stelle und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung.

„Wir haben damit begonnen, den Brand von außen von der Drehleiter aus zu bekämpfen“, berichtet der Kommandant der Waidhofner Stadtfeuerwehr, Michael Höritzauer, der den Einsatz leitete. „Danach mussten wir uns mit einer Kettensäge Zugang zur Baustelle verschaffen. Mit schwerem Atemschutz haben wir dann im Dachgeschoß den Brand von innen gelöscht und das Dach geöffnet.“ Auch im benachbarten Haus, auf welches das Feuer übergegriffen hatte, wurde die Brandbekämpfung von innen mittels Atemschutz gestartet. Nach dem ersten Löscherfolg folgte eine Lagebesprechung und anschließend die weitere Öffnung des Daches. „Wir haben den Brand dann weiter sehr schonend mit wenig Löschwasser gelöschst“, berichtet Höritzauer. So gelang es den Feuerwehren, eine Ausbreitung des Dachstuhlbrands zu verhindern. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Brandstelle noch mittels Wärmebildkamera kontrolliert, ehe die Feuerwehrleute kurz nach Mitternacht ihren Einsatz beenden konnten.

Foto: Afkdo Waidhofen-Stadt

Neben der Waidhofner Stadtfeuerwehr standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Zell und Wirts im Einsatz. Zwischen 50 und 60 Feuerwehrleute waren gefordert. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Eine ältere Frau, die in dem Haus, auf welches das Feuer übergegriffen hatte, wohnt, konnte das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Sie wurde vom Roten Kreuz vor Ort betreut.

Höritzauer hebt die gute Zusammenarbeit der Waidhofner Feuerwehren bei dem Einsatz hervor. „Nur so war es möglich, Schlimmeres zu verhindern, gerade in der eng verbauten Innenstadt kann so ein Brand fatal enden“, hält der Kommandant fest. Die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.