Ybbsitzer Verein erforscht die Geschichte

Am Montag, 7. November, gründete sich in Ybbsitz ein neuer Verein, der sich mit der Geschichtsforschung und der Sicherung geschichtlicher Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts und oral history auseinandersetzen möchte.

Vor drei Jahren schon war ein Arbeitskreis ins Leben gerufen worden, der schon bisher sich der Sicherung historischer Vorgänge des 20. Jahrhunderts widmete. „Nun wurde der Arbeitskreis in Vereinsform angemeldet“, sagte der in der Gründungsversammlung im FeRRUM einstimmig zum Obmann gewählte Altbürgermeister Josef Hofmarcher. Als sein Stellvertreter fungiert Andreas Mittendorfer.

Schriftführerin ist die Topothek-Verantwortliche Andrea Higatsberger gemeinsam mit Christiane Schleinitz. Gottfried Lettner und Martin Reingruber sind die Kassiere des Vereins. Josef Ehebruster und Edmund Ortner nehmen die Kassaprüfung wahr.

In der Folge sollen projektbezogen Beiräte, Referenten, etwaige wissenschaftliche Leiter und Projektbegleiter eingerichtet werden. Der Verein will sich mit der Durchführung von Forschungen befassen, die von kultur- und lokalhistorischem Interesse sind. Eine erste Ausstellung soll sich bereits im Jänner mit der Geschichte des Skilaufs in Ybbsitz auseinandersetzen. Die Schau wird von Andreas Mittendorfer kuratiert. Weitere Schwerpunkte bilden Projekte der Topothek, die von Andrea Higatsberger moderiert werden. Die Gründungsversammlung ernannte Bertl Sonnleitner einstimmig zum Ehrenmitglied des Vereins.

