Kematner „Baumbuam“ wollen Landschaft erhalten

Seit letztem Jahr gibt es in Kematen einen neuen Verein namens „die Baumbuam“, der sich der Erhaltung und Pflege der sogenannten Erhaltungsgemeinschaftsflächen widmet. Obmann Georg Matzenberger erzählte im Gespräch mit der NÖN von der Idee hinter der Vereinsgründung und den Aktivitäten der „Baum buam“.

Anfang der 1990er-Jahre wurden in Kematen im Zuge der Grundzusammenlegung viele Baumalleen, Grünflächen, Hecken- und Sträucherstreifen angelegt. Da die Pflege dieser Grünflächen in den letzten Jahren nicht mehr so betrieben wurde, wie sie nötig wäre, haben sich einige Landwirte zusammengetan, um hier selbst aktiv zu werden. „Die Grünflächen waren teilweise schon ziemlich verfallen, niemand hat sich wirklich darum gekümmert. Es haben sich also ein paar Bauern zusammengefunden und wir haben uns also gedacht, wir müssen da was tun. Alibiaktionen gibt es schon genug, wir wollten wirklich etwas mit Hand und Fuß machen. Zusammen macht das auch mehr Gaudi und man ist motivierter“, fasst Matzenberger die Entstehungsgeschichte der „Baum buam“ zusammen.

So gab es dann im Vorjahr auch bereits eine eintägige Baumschneideaktion sowie eine Baumpflanzaktion. Darüber, welche Arbeiten als nächstes durchgeführt werden sollen, wird gemeinschaftlich im Verein entschieden. „Wir sind jederzeit offen für neue Mitglieder, falls jemand Interesse hat mitzumachen. Wir wollen größer werden und erweitern“, meint Matzenberger. „Auch Leute, die keine Landwirte sind aber dennoch mithelfen wollen, sind herzlich eingeladen.“ Auch heuer stehen wieder Schneideaktionen an, neben den Bäumen gibt es auch viele Hecken, die gepflegt und zurückgeschnitten werden müssen. Die Pflege dieser Grünflächen ist dabei aus mehreren Gründen wichtig, wie der Vereinsobmann erklärt: „Im Endeffekt geht es darum, dass die Kulturlandschaft Kematen, die fast einzigartig in Niederösterreich ist, erhalten bleibt und gepflegt wird. Das ist nicht nur für das Landschaftsbild wichtig, sondern auch für die Biodiversität.“

Wer sich für Mithilfe bei den „Baumbuam“ interessiert, kann sich gerne bei Georg Matzenberger melden: g.matzenberger@sonnenklee.at

