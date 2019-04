Die Stadt Waidhofen möchte sich als Gartenstadt positionieren. Mit einem üppigen Barock- oder Renaissancegarten wie im Stift Seitenstetten oder auf der Schallaburg kann man dabei freilich nicht aufwarten, viel mehr geht es darum, die städtischen Grünräume in Szene zu setzen.

Dabei setzt man auf eine naturnahe Gestaltung und den Garten als Ort der Kommunikation. „Gemeinschaft leben im Gemeindegrün“ nennt sich folglich das Projekt, das von Landschaftsarchitektin Karin Standler im Auftrag der Stadt erarbeitet wurde und im Rahmen eines EU-LEADER-Projekts umgesetzt wird.

„Die Stadt Waidhofen hat damit begonnen, ihre grünen Potenziale zu heben“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „So haben wir in der Stadt den Bürgergarten reaktiviert und auf der Zell sowie am Krautberg zwei Gemeinschaftsgärten geschaffen, die großen Anklang finden. Zudem haben wir stadteigene Bienenstöcke und eine Schafsweide.“ Im nächsten Schritt widmet sich die Stadt nun dem Buchenberg. Bis zum Sommer sollen am Hausberg der Waidhofner mehrere naturnahe Gärten umgesetzt werden.

Im Vogelsang wird am Fuße des Buchenbergs rund um den Generationenpark auf ca. 3.000 Quadratmetern ein „essbarer Waldgarten“ angelegt. „Wald und Garten werden hier kombiniert, indem ess- und nutzbare Pflanzen angesetzt werden“, erklärt Landschaftsarchitektin Standler. „So entsteht ein umfassendes Erlebnis für alle Altersgruppen zum Naschen, Entdecken und Begegnen. Gleichzeitig soll das Ganze aber auch ein Vorzeigegarten für Hausgärtner werden.“

60 verschiedene Pflanzenarten

Rund 60 verschiedene Pflanzenarten werden gepflanzt. Aufgebaut ist der Waldgarten in sieben Modulen. Es gibt eine Obstleiten mit einem Nusswald, wo sich abwechslungsreiche Obst- und Nussgehölze – von Sträuchern bis zu großen Bäumen – finden. Den Weg säumen essbare Kräuter und Blüten. Ein Beerengarten wird ebenso angelegt wie ein Kletterpflanzendschungel, wo die bestehenden Wildobstbäume um kletternde Nutzpflanzen ergänzt werden.

Weiters wird ein Indianerbananenwald mit sogenannten Paw-Paw-Bäumen, deren Früchte wie fette, kurze Bananen aussehen und deren Geschmack an Bananencremetorte erinnert, gepflanzt.

Rund um den Spielplatz und weiter Richtung Fitnessgeräte wird ein Naschgarten mit Himbeeren, Brombeeren und einer Erdbeerwiese angelegt. Ein Schmetterlingswald soll den Insekten zur Nahrungsaufnahme dienen, während Birken den Besuchern Schatten spenden. Ebenfalls bei den Fitnessgeräten wird ein Verkostungstisch errichtet, auf dessen Tischplatte über die Reife- und Erntezeit der angebauten Obstsorten informiert wird.

Neu gestaltet wird am Buchenberg auch der Platz rund um die Untere Kapelle. Hier soll ein „Andachtsgarten“ entstehen, wo sich Kräuter und Blumen finden, die in der christlichen Tradition von Bedeutung sind, wie etwa Palmkätzchen, Pfingstrosen oder Narzissen. „Es geht hier um die Verschmelzung von Natur und Religion“, führt Standler aus.

Karte/Quelle: Karin Standler Landschaftsarchitektur; NÖN-Grafik: Bischof

Etwas weiter oben bei den Schwammerlkästen wird ein Pilzgarten angelegt. Dort werden sich in Beeten essbare Pilze und Heilpilze finden. Herunten beim Schillerpark entsteht wiederum ein „Urban Jungle“. In der steilen, unzugänglichen Böschung am Übergang zum Naturpark werden Zierstäucher und Kletterpflanzen angelegt.

Das Verweilen am Buchenberg möchte man außerdem fördern, indem das sogenannte „Waldbaden“ oder „Shinrin Yoku“, eine aus dem Japanischen kommende Form der Entspannung im Wald, schmackhaft gemacht werden soll. Dafür werden bestimmte Plätze installiert und eventuell auch mit kleinen Holzplattformen ausgestattet.

Auch künstlerisch wird der Wald im Zuge des Projekts in Szene gesetzt. Klangkünstler Richard Eigner ist dabei, Sounds des Waldes einzufangen, welche dann mittels drei Hörsesseln zu Gehör gebracht werden. Die genauen Standorte der Sessel sind aber noch nicht fix.

53.500 Euro kostet das Projekt insgesamt, wobei 80 Prozent über die LEADER-Förderung und 20 Prozent über die Naturparke abgedeckt werden. Die Stadt trägt mit Eigenleistungen zur Umsetzung bei. Im Mai sollen die Arbeiten beginnen.

„Wir wollen die Plätze, die es bereits gibt, in ihrer Bedeutung unterstreichen und begehbar machen“, sagt Bürgermeister Krammer. „Ziel ist es, so eine Art Gartenrundweg durch die Stadt zu schaffen.“ Als touristisches Ziel kann sich der Stadtchef auch vorstellen, sich mit dem Konzept auch einmal um die Landesgartenschau zu bewerben. „In erster Linie ist es aber eine Maßnahme für die Waidhofner Bürger.“