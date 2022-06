Sonnenstrom für Austria Juice in Kröllendorf

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

Die Austria Juice GmbH, ein Joint Venture der AGRANA Beteiligungs-AG (AGRANA) und der RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA), hat am Dach ihres Werks in Kröllendorf eine Photovoltaik-Großanlage errichtet. Auf einer Fläche von rund 2.700 Quadratmetern wurden rund 1.500 Photovoltaik-Module installiert, die eine Leistung von 556 kWp aufweisen und jährlich rund 540.000 kWh Strom erzeugen. Das entspricht dem Bedarf von rund 155 Haushalten oder 80 Erdumrundungen mit einem E-Auto. Der erzeugte Strom wird zur Gänze von Austria Juice genutzt.

Die Photovoltaik-Anlage wurde in Form eines Contracting-Modells in Kooperation mit der RWA Solar Solutions umgesetzt und ist ab sofort im Einsatz.

Die Errichtung der PV-Anlage ist Teil der Klimastrategie der AGRANA, die es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2040 klimaneutral zu produzieren. Neben dem Umstieg auf erneuerbare Energiequellen umfasst der Plan auch die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Nach der Kartoffelstärkefabrik in Gmünd ist das Fruchtsaftkonzentratwerk in Kröllendorf der zweite von vier AGRANA-Produktionsstandorten in Österreich, an denen heuer Photovoltaik-Großanlagen errichtet werden.

„Wer die Energiewende schaffen will, muss im Sinne des Klimaschutzes Sonnenstrom stärker nutzen“, sind sich RWA-Solar-Solutions-Geschäftsführer Klemens Neubauer und Austria-Juice-CEO Franz Ennser einig. Obendrein sei es ein Gebot der Stunde, sich wirtschaftlich unabhängiger von steigenden Energiepreisen zu machen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.