Musikverein Windhag lud zum 50-jährigen Zeltfestjubiläum

Am Samstag eröffnete die „Wauxl Böhmische“ aus Aschbach mit feiner böhmischer Blasmusik das Jubiläumsfest. So richtig zur Sache mit heißen Rhythmen ging es dann bis in die frühen Morgenstunden mit der Gruppe „XDREAM“.

Der Sonntag begann traditionell mit der Festmesse im Zelt. Pater Franz Hörmann und Diakon Engelbert Lagler zelebrierten den Gottesdienst, der von der Stadtmusikkapelle Waidhofen musikalisch gestaltet wurde. Mit einem exzellenten Frühschoppen spielte sich die „Stodtkapön“ unter der Leitung von Manfred Hirtenlehner in die Herzen der zahlreichen Besucher aus nah und fern.

Der Musikverein stellte sich anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums auch mit einem Danke an die treuen Besucher ein und so wurden bereits am Samstag zehn 50-Euro-Gutscheine für Getränke nach Wahl verlost und am Sonntag wurde mit einer „scharfen“ Geburtstagstorte jedem Besucher ein Verdauungsstamperl überreicht.

Mit feiner Weissbacher Musik spielten die Windhager Dorfmusikanten am Nachmittag auf und die Gäste genossen die musikalischen Leckerbissen. Für alle Tanzfreudigen nahmen zum Festausklang die Kronwildkrainer noch einmal Aufstellung und luden die Besucher aufs Tanzparkett ein.