Ybbstaler Skigebiete sind bereit für die Semesterferien

Gut gerüstet für die Semesterferien ist man auf der Forsteralm. Nachdem man vorvergangenen Sonntag knapp 1.000 Eintritte im Skigebiet gezählt hatte, entschied man sich dazu, schon in der Vorwoche den 1A-Lift und den Seillift zusätzlich von Montag bis Mittwoch anzuwerfen. Am vergangenen Wochenende ging dann auch der 1C-Lift wieder in Betrieb. „Die Schneelage ist derzeit sehr gut“, sagt Forsteralm-Geschäftsführer Andreas Hanger. „Unser Plan ist ein durchgängiger Betrieb die ganz Woche während der niederösterreichischen und der oberösterreichischen Semesterferien.“

Auf großflächige Beschneiungen verzichtet man auf der Forsteralm seit Jahresbeginn. Lediglich beim Seillift wird bei Bedarf mit Kunstschnee nachgebessert. „Hier gibt es eine starke Nachfrage“, sagt Hanger. „Wir sind mittlerweile ja kein klassisches Skigebiet mehr, sondern in erster Linie eines, wo die Kinder das Skifahren lernen.“ So stießen die angebotenen Skikurse bislang auf regen Zuspruch.

Doch auch das Flutlichtskifahren am Mittwoch- und Freitagabend werde ebenso wie das Tourenskigehen und Schneeschuhwandern sehr gut angenommen, sagt Hanger. „Was mich besonders freut ist, dass wir eines der ganz wenigen Skigebiete im Osten Österreichs sind, das diese Skisaison bis auf ein paar wenige Tage einen durchgehenden Betrieb anbieten konnte. Die Rückmeldungen von den Besucherinnen und Besuchern sind sehr positiv.“ Der Forsteralm-Geschäftsführer hält außerdem fest, dass man das Skigebiet, so wie man es jetzt betreibe, wirtschaftlich führen könne.

Weniger wohlgesinnt war der Wettergott zuletzt dem Königsberg in Hollenstein. Aufgrund des Warmwettereinbruchs standen die Lifte hier seit Weihnachten bis vergangene Woche still. Am Freitagmittag gingen die Lifte 4 und 5 sowie der Seillift dann aber endlich wieder in Betrieb. Am Samstag kam der 1er-Lift dazu und diese Woche soll dann schließlich auch der 2er-Lift starten. Das Skigebiet ist sieben Tage die Woche geöffnet. „Wir sind jetzt wieder halbwegs abgesichert und sollten gut durch die Semesterferien kommen“, ist Königsberg-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer zuversichtlich. Schon für diese Woche haben sich jeden Tag mehrere Schulklassen aus Hollenstein und den umliegenden Gemeinden im Skigebiet angekündigt.

