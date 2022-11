Landesklinikum Waidhofen/Ybbs: Neuer Primar für Geburtshilfe

Die Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie am Landesklinikum Waidhofen hat einen neuen Leiter. Nenad Dragoljic wurde mit 1. November zum neuen Primar bestellt.

Der 62-jährige Mediziner mit serbischen Wurzeln bringt mehrjährige profunde Erfahrung im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe mit. Zuletzt war er im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach als Oberarzt tätig. Dragoljic war bei mehr als 5.400 Geburten dabei und bringt neben einer immensen Erfahrung auch viel Führungs-Know-how mit. Der Vater von zwei Kindern war auch als Chefarzt in Kliniken in Deutschland erfolgreich im Einsatz, die bis zu 1.200 Geburten pro Jahr betreuen.

Seine Ausbildung absolvierte der Mediziner im damaligen Yugoslawien, bevor er 1993 nach Österreich übersiedelte. Den Großteil seiner beruflichen Karriere verbrachte er in Deutschland und Österreich, wo er sein Fachwissen ständig vertiefen und weiterentwickeln konnte. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Ärzten, den Hebammen und dem Pflegepersonal hier im Klinikum“, sagt Dragoljic. „Wir sind alle hochmotiviert, für unsere Patientinnen jeden Tag unser Bestes zu geben.“

Der ärztlicher Direktor des Klinikums, Primar Stefan Leidl, heißt den neuen Primar willkommen: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Dr. Dragoljic einen so renommierten Gynäkologen für unsere Abteilung gewinnen konnten. Wir haben erfolgreich sämtliche Möglichkeiten und Kontakte genutzt, um einen neuen Leiter zu finden.“ Auch die leitende Hebamme Maria Dorner ist erfreut: „Nach all der Aufregung mit der vorübergehenden Leistungsreduktion an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum freuen wir uns nun, einen so kompetenten und erfahrenen Chef bekommen zu haben.“

