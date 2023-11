Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs wurde zum Gruselschloss

Finstere Gestalten tummelten sich am Dienstagabend beim Crystal Club in Waidhofen an der Ybbs. Im Zuge der mittlerweile schon zur Tradition gewordenen Halloween-Edition des beliebten Events wurde das Schloss Rothschild einmal mehr zum Gruselschloss. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern ließen sich das nicht entgehen und warfen sich für das Monster-Clubbing in Horror-Schale. Die Stimmung war schauerlich, aber dennoch großartig.

Am Main Floor brachte DJ Joso VIP-Zombies, Skelette, Gespenster, Teufel und Vampire zum Tanzen. Am Knight Floor sorgte DJ G-Dugz mit Hip-Hop-Beats und R'n'B für die richtigen Vibes. Veranstalter Richard Abfalter konnte sich auch heuer wieder über ein volles Haus freuen.