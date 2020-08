16 Jahre lang leitete der gebürtige Purgstaller Johann „Hans“ Wurzer (58) die Stadtpfarre Ybbs. Ende August geht diese Ära zu Ende – nicht ganz freiwillig, wie aus dem Umfeld der Stadtpfarre Ybbs zu hören ist. Nach einem Gespräch mit Bischof Alois Schwarz und einer dreitägigen Bedenkzeit habe er, so Wurzer, vergangenen Mittwoch seinen Rücktritt eingereicht. Einen solchen kann ein Pfarrer in der Regel nur selbst bestimmen.

Die Vorwürfe, die gegen Wurzer erhoben werden, wiegen schwer: häufiges Zuspätkommen, offener Alkoholkonsum aber auch organisatorische Mängel innerhalb der Pfarre. Angesprochen auf die Verfehlungen, zeigt sich der in der Bevölkerung sehr beliebte Pfarrer zerknirscht: „Die organisatorischen Mängel kann ich unterschreiben. Mir ist es leider in all den Jahren nicht gelungen, die internen Streitigkeiten zu beenden.“

„Ich kenne Opponitz, weil ich dort am Forstgut bereits eineinhalb Jahre gearbeitet habe.“Hanz Wurzer, neuer Pfarrmoderator in Opponitz

Mit 1. September wechselt Wurzer nun als Pfarrmoderator nach Opponitz. Damit will er Platz machen, um die zahlreichen Streitereien in der Pfarre Ybbs zu beenden. Angesprochen auf den Alkoholkonsum dementiert er: „Ich habe bisher 13-mal einen Alkoholtest machen müssen, jedes Mal ergab er 0,0 Promille.“

In der Tat rumorte es innerhalb der Pfarrgemeinschaft in Ybbs in den letzten Monaten gewaltig. So gab es nach Streitereien sowohl Rücktritte im Pfarrkirchenrat als auch im Pfarrgemeinderatsvorstand. Ebenso sind Teile des Kirchenchors zurückgetreten. Zwischen Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat soll es zu heftigen Streitereien über die künftige Ausrichtung der Pfarre gekommen sein.

Der Ybbser SPÖ-Bürgermeister Alois Schroll suchte nach der Abberufung von Wurzer das Gespräch mit dem Bischof, um die Hintergründe über die Ablöse zu erfahren. In einem Telefonat wurden diese besprochen, die Inhalte bleiben vertraulich, wie Schroll betont, aber: „Ich bedauere, was passiert ist und dass Hans wegkommt.“

Vonseiten der Diözese will man die Vorwürfe nicht kommentieren, betont aber, dass es sich nicht um eine „Strafversetzung“ handle.

Die Gemeinde Opponitz ist Hans Wurzer nicht unbekannt. Bevor er im Alter von 35 Jahren zum Priester geweiht wurde, war er hier als Forstarbeiter tätig. Bundesweit bekannt ist der Geistliche auch als Kapitän der Priester-Nationalmannschaft. Die Frage, ob der SV Opponitz jetzt einen neuen Tormann bekommt, wollte Wurzer gegenüber der NÖN nicht eindeutig beantworten. „Ich habe gehört, dass sie ein Tormannproblem haben“, sagt er.

In der Pfarre Opponitz übernimmt Wurzer am 1. September die Seelsorge von Pater Raymond Oscar Idiong. Der gebürtige Nigerianer ist seit Kurzem neben Opponitz auch interimistisch in Hollenstein und St. Georgen/Reith eingesetzt, da Pfarrer Leszek Salega derzeit pausiert. Salega hatte Opponitz im letzten September nach der Pensionierung von Pfarrer Alois Penzenauer zu Hollenstein und St. Georgen/Reith dazubekommen.

Wie es mit der Betreuung dieser beiden Pfarren nun weitergeht, ist derzeit noch nicht klar. Gespräche darüber seien aber gerade am Laufen, heißt es dazu seitens der Diözese.