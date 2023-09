Alpenvereinsjugend lud zum Landesjugendtag nach Waidhofen/Ybbs

Die Alpenvereinsjugend Waidhofen/Ybbs lud am 8. und 9. September zum Landesjugendtag. Bereits am Freitag wurde mit einem „Get Together“ die Ausbildung für zwei Jugend- und Familienleiter beim Biohof Ebenbauer abgeschlossen. Im Rahmen des Landesjugendtags am Samstag wurden Neuigkeiten im Verein präsentiert, ebenso ein Leistungs-/Rechnungsbericht, Berichte aus unterschiedlichen Referaten und eine Vorstellung der eigenen Jugendarbeit.

Im Workshop wurde die Umsetzung eines gut ausgearbeiteten Kinder- und Jugendschutzkonzepts thematisiert. Foto: Alpenverein Waidhofen/Ybbs

Momentan nimmt die Umsetzung eines gut ausgearbeiteten Kinder- und Jugendschutzkonzepts viel Aufmerksamkeit in Anspruch. So gab es am Vormittag im Volksheim am Hohen Markt für Funktionäre einen Workshop zum Thema, an dem 21 Personen von Sektionen aus ganz NÖ teilnahmen.

Mit dem Mittagessen im „Kunterbunt“ und einem Ausklang im griechischen Restaurant Zeus kam letztlich auch die gesellschaftliche Komponente nicht zu kurz.