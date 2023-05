Michael Haneder wird Vorsitzender der Volkshilfe Waidhofen

Bei der Hauptversammlung der Volkshilfe Waidhofen am 5. April im Volksheim am Hohen Markt wählten die Delegierten einstimmig den Vorstand für die kommende Funktionsperiode von fünf Jahren.

Neu in seiner Funktion ist Michael Haneder. Er folgt nun dem vorigen Vorsitzenden Armin Bahr nach, der sich aus dieser Funktion zurückzog, aber weiterhin als Rechnungsprüfer ehrenamtlich mitarbeitet. „Ich bin sehr dankbar für die Einstimmigkeit und das in mich gesetzte Vertrauen sowie das Vertrauen der Delegierten in das gesamte Team, im gleichen Atemzug möchte ich aber auch besonders Armin Bahr danken, der gerade in den schweren Zeiten der Corona-Pandemie durch seinen Elan sehr wertvolle und menschennahe Arbeit geleistet hat, auf die wir nun aufbauen dürfen“, hält Haneder fest. Als seine Stellvertreterinnen wurden Gabi Weber und Heidelinde Seewald gewählt.

Besonders erfreulich war auch die Anwesenheit der Ehrengäste. Es konnten der Präsident der Volkshilfe NÖ Ewald Sacher sowie der Vizepräsident Hannes Eblinger und Stadträtin a. D. Maria Fuchs, nun für die Volkshilfe im Bezirk Scheibbs zuständig, empfangen werden. Im Anschluss berichtete der Präsident der Volkshilfe NÖ Ewald Sacher von den umfangreichen Tätigkeiten der Volkshilfe anhand eines informativen Fachreferats.

Die nächste Veranstaltung der Volkshilfe Waidhofen findet am Samstag, 20. Mai, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr am Hohen Markt statt. Dort erhält man alle Informationen und kann Blutdruck messen lassen.

