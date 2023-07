Wirtschaftsbund Waidhofen stellt sich neu auf

Nach der Jahreshauptversammlung des Wirtschaftsbundes Waidhofen mit Neuwahl stellt sich der Vorstand der Gemeindegruppe neu auf. Obfrau Beatrix Cmolik übergibt an Christian Hirtenlehner, der mit dem neuen Vorstandsteam einstimmig gewählt worden ist. Hirtenlehner und sein Team geben an, sie wollen eine starke Stimme für die Wirtschaft in Waidhofen sein und sich die Aufgabenfelder im Vorstandsteam aufteilen.

Christian Hirtenlehner (Hirtenlehner Bau GmbH) ist bereits Mitglied im Gemeinderat und will sich so noch besser im Sinne der Wirtschaft in der Kommunalpolitik einbringen. Bei der Versammlung waren auch Bürgermeister Werner Krammer und WB-Bezirksgruppenobmann Gottfried Pilz anwesend, die Beatrix Cmolik für ihre bisherige Arbeit in schwierigen Zeiten dankten und dem neuen Team alles Gute wünschten.