Der Jahreshöhepunkt im Programm der Waidhofner Stadtmusikkapelle ist stets das Herbstkonzert. Es fand am Samstag, 2. November, im längst restlos ausverkauften Plenkersaal statt.

Heuer überraschte Kapellmeister Manfred Hirtenlehner mit dem Programm gleich in mehrfacher Hinsicht. Einerseits hatte er viel Zeitgenössisches auf das Programm gesetzt, andererseits gab er zwei Gesangssolisten die Chance auf ein Debüt. Mit Hirtenlehners Eigenkomposition „Wo Musik lebt“ eröffnete die gut vorbereitete Kapelle den Abend.

Mit der Ouvertüre zu „Pique Dame“ von Franz von Suppé wurde weitergeleitet zum Stück „Mystic River“ des oberösterreichischen Gegenwartskomponisten Thomas Doss, der in Blasorchesterkreisen längst beliebt ist. Mit dem Stück „Hindenburg“ des jungen Zillertaler Komponisten Michael Geisler, das in der Fantasie das gleichnamige Luftschiff in Flammen aufgehen ließ, ging es in die Pause.

Für Ehrungen und die Aufnahme von neuen Jungmusikern unterbrach die Hollensteiner Musikobfrau und Moderatorin des Abends Sabine Brandner das Konzert. Mit dem Stück „Nepomuk“ gab man danach erneut einem zeitgenössischen Komponisten die Ehre. Es folgten Howard Shores Filmmusik zu „Der Herr der Ringe“ und mit „Around the World in 80 Days“ ein Werk des Niederösterreichers Otto M. Schwarz. Beides wurde mit Bravour gegeben.

Als Überraschung wurden dem Publikum zwei Gesangstalente präsentiert. Die erst zwölfjährige Sängerin Antonia Huber begeisterte mit ihrer klaren Kinderstimme. Thomas Schatz, der in Deutschland eine Gesangsausbildung absolviert, entwickelte wunderbar den jazzigen Flair von Roger Ciceros „Zieh die Schuh aus“ in einem Arrangement von Manfred Hirtenlehner. Als regelmäßig beliebte Zugabe ließ der Kapellmeister den Stadtmusikantenmarsch aus eigener Feder erglänzen.

Damit fand ein Herbstkonzert seinen Ausklang, das mutig und anspruchsvoll ein Programm mit modernem Schwerpunkt gewagt hatte.