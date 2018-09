Der im ukrainischen Odessa geborene und aufgewachsene Vadim Neselovskyi offenbart im Klangraum im Herbst einen innovativen, frischen Zugang auf jede neue Herausforderung. Unter dem Titel „All The Things You Are“, benannt nach dem gleichnamigen Jerome-Kern-Klassiker, zaubert er grenzgeniale – oder besser gesagt genial entgrenzte – Musik auf die Kristallsaal-Bühne.

Neselovskyi kam mit 18 Jahren nach Deutschland und studierte dort bei Boris Bloch. Danach zog er weiter in die USA, ließ sich am Berklee College of Music ausbilden, um schließlich dort auch selbst zu unterrichten. Der Jazz-Pianist tourte bereits mit Herbie Hancock und Dee Dee Bridgewater durch Indien und gewann unter anderem die Thelonious Monk International Jazz Competition.

„Heimat im Gepäck“

Seine Musik ist „Heimat im Gepäck“. Durch seine klassische Ausbildung und seine Fähigkeit, unheimlich interessant und spannungsgeladen zu improvisieren, verscheucht er jegliche Routine – bei sich und beim Publikum. Der Jazz-Pianist verspricht den absoluten Monte Improviso – seine Art, bekannte Standards neu zu erschaffen, erinnert an die Klarheit einer wetterbestrahlten Bergwand.

Seine Kunst zur Improvisation wird er auch im Klangraum im Herbst unter Beweis stellen. Dieser steht heuer unter dem Motto „get improvised part II“ und ruft Künstler dazu auf, ihrer Kreativität auf der Bühne freien Lauf zu lassen.