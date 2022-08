Biomasse: "Nachhaltigkeit ist garantiert"

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

In Zeiten von rasant steigenden Energiepreisen und einer immer drängender werdenden Klimakrise suchen viele Menschen nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen als Heizmittel. Gerade in einem waldreichen Land wie Österreich stellt Biomasse aus Holz einen wichtigen, erneuerbaren Energieträger dar.

Johann Stixenberger trat schon vor 30 Jahren für Biomasse ein. Foto: Hochpöchler

Eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet kommt hier zum Beispiel dem Waidhofner Ortsteil St. Georgen in der Klaus zu. Hier wurde bereits 1988 eine Biomasse-Nahwärmeanlage errichtet, die damals erst die dritte ihrer Art in Niederösterreich war. Johann Stixenberger, langjähriger Obmann der Nahwärme St. Georgen, erzählt, wie es zu dem Bau kam: „Der Anlass für die Errichtung der Nahwärmeanlage war, dass die Volksschule in St. Georgen eine neue Elektroheizung erhalten sollte. Einige Bauern haben sich dann zusammengeschlossen und das Anliegen vertreten, dass sie keine Elektroheizung, sondern eine Biomasseanlage wollten. So ist das entstanden und hat sich dann weiterentwickelt. Schule, Kirche, Gasthaus, Pfarrhof und zwei Wohnhäuser sind heute die Abnehmer der Nahwärmeanlage.“

Auch in der Marktgemeinde Ybbsitz gibt es seit 2010 eine Nahwärmeanlage. „Rund 35 Waldbesitzer haben sich zusammengetan, einen Verein gegründet und die Nahwärmeanlage, bestehend aus Heizhaus und Rohrnetz, errichtet“, berichtet Anton Teufl, Obmann der Nahwärme Ybbsitz e.V.. „Da raus werden größere und kleinere Kunden in Zentrumsnähe von Ybbsitz mit Biomasseenergie aus der eigenen Region versorgt.“ Privathaushalte zählen genauso zu den Kundinnen und Kunden der Nahwärme Ybbsitz wie Firmen und Gemeindeobjekte. Während die Bevölkerung zu Beginn nur zögerlich den Umstieg von fossilen Brennstoffen wagte, sei die Nahwärme aus Biomasse mittlerweile gut etabliert, wie Teufl mitteilt: „Der größte Konkurrent in der Anfangszeit war das Gas im Ort, da war es schwierig, genug interessierte Leute zu finden, um die Anlage auch bauen zu können. Derzeit gibt es sehr viele Anfragen, da müsste aber eine Bündelung der Interessenten stattfinden, sonst gestaltet sich ein weiterer Ausbau sehr schwierig.“

Keine Engpässe beim Hackgut

Das in den Nahwärmeanlagen verwendete Hackgut stammt sowohl in St. Georgen als auch in Ybbsitz ausschließlich aus den Mitgliedsbetrieben, Engpässe gab es hier noch nie zu vermelden. „Es musste noch nie etwas zugekauft werden, auch wenn die Landwirte alle selbst Biomasseheizungen haben“, berichtet Stixenberger und weist auf die unmittelbare regionale Verwertung des Energieträgers Biomasse hin: „Das Hackgut kommt aus einem Umkreis von fünf bis sieben Kilometern, ist dort die letzten 30 bis 40 Jahre gewachsen, fällt bei normalen Waldpflegemaßnahmen an und wird dann direkt vor Ort verwendet.“

Regionale Wertschöpfung und Preisstabilität

Über die Nachhaltigkeit von Biomasse als Energieträger brauche man sich keine Sorgen machen, wie sowohl Teufl als auch Stixenberger betonen. „Es gibt in der Region mehr Holzzuwachs pro Hektar als entnommen wird“, erklärt Teufl. „Die Biomasse kommt bei uns ausschließlich von den vereinsangehörigen Land- und Forstwirten, die Wertschöpfung bleibt also zu 100 Prozent in der Region.“

Ein weiterer Vorteil von Biomasse als Heizmittel ist zudem eine hohe Preisstabilität, wie Stixenberger erläutert: „Der Hackgutpreis unterliegt natürlich auch dem Markt, es gibt also Schwankungen. Durch die allgemeine Energiesituation derzeit zieht der Preis auch an, allerdings nie in dieser Radikalität wie das am Öl- und Gassektor zu sehen ist.“ Für die Berechnung der Preise für Wärme aus Biomasse wird in Niederösterreich der NÖ-Biowärme-Index herangezogen, der sich aus der allgemeinen Entwicklung der Kaufkraft sowie aus den Preisentwicklungen bei Konkurrenzbrennstoffen, Energieholz und Baukosten errechnet, wobei dem Holzpreis hier die größte Gewichtung zufällt.

Was bei denjenigen, die sich schon lange für Biomasse einsetzen, teilweise Unverständnis auslöst, ist die Haltung der Poltik zu dem Thema. „Die Politik spricht schon seit über zwei Jahrzehnten von der Energiewende, unverständlicherweise wurde aber erst vor ein paar Jahren die Förderung für Biomasseanlagen außer Kraft gesetzt und jetzt soll die Energiewende auf einmal sofort passieren“, meint Teufl, „das braucht aber eine entsprechende Vorlaufzeit und Entwicklung.“ Stixenberger meint dazu: „Die Diskussion, ob Biomasse sinnvoll ist, gab es schon vor drei Jahrzehnten. Jetzt scheint es plötzlich einen Aha-Effekt zu geben. Diese Möglichkeit gibt es aber schon 30 Jahre und sie funktioniert hundertprozentig! Es wäre also schon lange Zeit gewesen, etwas zu unternehmen.“

