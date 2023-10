Brahms Requiem in der Basilika am Sonntagberg

Zweimal gaben das Waidhofner Kammerorchester und der Allhartsberger Chor Cantores Dei am vergangenen Wochenende das traditionelle Herbstkonzert vor voll besetzter Kirche. In der Basilika stand am Samstagabend und am Sonntagnachmittag mit Johannes Brahms’ „Ein deutsches Requiem“, opus 45, ein wahrlich opulentes Werk auf dem Programm.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der das Kammerorchester bereits seit 1985 als Dirigent leitet, führte Chor und Orchester kraftvoll und bestimmt durch die sieben Sätze des Werks. Anita Auer hatte mit den Cantores einmal mehr die prachtvollen Chorpassagen einstudiert. Mit Elisabeth Wimmer (Sopran) und dem in Wolfsbach geborenen Bass Michael Wagner hatte man Solisten gewinnen können, die die anspruchsvollen und schwierigen Soloparts bravourös und in grandioser Präsenz zur Geltung brachten.

Die Zusammenführung der einem Requiem eingeschriebenen Trauer, der Brahms’schen Dramatik und Mächtigkeit mit der gleichzeitig in dem Werk glänzenden Eleganz und Strahlkraft, ließ ein Konzertereignis gelingen, das intim berührte und begeisterte. Die Bündelung der so reich dargebotenen Gefühle im abschließenden Trost der Seligpreisungen gelang Chor und Orchester auf stupende, wunderbare Weise.

Das Publikum riss es nach Verklingen der Schlussakkorde zu Standing Ovations von den Stühlen, eine Geste die den Sängerinnen und Sängern, Orchestermusikern, Solisten, Anita Auer und dem Dirigenten gleichermaßen galt und höchste Anerkennung zum Ausdruck brachte. Einmal mehr war die Basilika am Sonntagberg Ort einer gleichermaßen berührenden wie impulsiven musikalischen Begegnung, was Kirchenherr Pater Franz Hörmann am Samstagabend seitens des Stiftes Seitenstetten mit Gesten großen Dankes würdigte.