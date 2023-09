Verein Frikulum startet in Weyer lautstark in den Herbst

Am Samstag, 16. September, startet der Kulturverein Frikulum nach der Sommerpause wieder voll durch. Zum Auftakt wird es gleich gewaltig laut in Weyer, wenn die Post-Rock-Band Lausch im Bertholdsaal aufspielt. Im Gepäck hat das Trio seinen neuen Tonträger „Love & Order“. Als Support-Act verlängert das lokale Trio Suntan Club den Sommer mit herrlich lauschigem Surfsound. Einlass ist um 20 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr.

Lausch eröffnen den Konzertreigen am 16. September. Foto: Lausch

Am 23. September serviert dann die Amstettner Sängerin PÄM mit ihrer Band Dialektrock mit einer gehörigen Portion Frauenpower im Bertholdsaal. Ehrlich und authentisch steht PÄM zu sich selbst, vertritt nachdrücklich ihre eigene Meinung und sagt dabei genau das, was sich andere nicht trauen – auf und jenseits der Bühne. Auf ihrem Debütalbum beweist PÄM nicht nur eine starke Stimme, sondern auch eine große Themen- und Genrevielfalt. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten versteht sie es, die Leisen zum Reden und die Lauten zum Schweigen zu bringen. Support kommt von Echolight. Einlass ist um 19.30 Uhr, Konzertbeginn um 20.30 Uhr.

PÄM kommt am 23. September nach Weyer. Foto: Stefan Sappert

Am Freitag, 29. September, lädt der Kulturverein Frikulum dann um 17 Uhr zur jährlichen Gedenkfeier auf der Dipoldsau.

Am Samstag, 11. November, spielen dann einmal mehr Fuzzman & The Singin’ Rebels im Bertholdsaal Weyer auf. Mit im Gepäck haben sie ihre neue Platte „Willkommen im Nichts“. Auch wenn man angesichts dessen meinen könnte, der Fuzzman sei nun Nihilist geworden, sollte man in den Plattentitel doch nicht zu viel hineininterpretieren. Fuzzman-Konzerte nehmen zwar mittlerweile schon mal kathartische Züge an, jedoch sitzt der Schalk nach wie vor tief im Nacken der Band. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Tickets für alle Konzerte gibt es bereits auf www.ntry.at. Für alle Konzerte gibt es wie immer Ermäßigungen für Lehrlinge, Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten.