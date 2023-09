Ybbstaler Küchen: Regionalität gewünscht

Seit dem 1. September gilt für Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich eine Kennzeichnungspflicht der Herkunft für tierische Produkte. Bei Fleisch, Milchprodukten und Eiern muss nun angegeben werden, welche prozentuellen Anteile aufs Jahr gerechnet aus Österreich, aus der EU und aus Nicht-EU-Ländern stammen.

Hintergrund dieser neuen Regelung ist, dass viele Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend regionale Produkte bevorzugen. Durch die Kennzeichnungspflicht sollen die Menschen nun mehr Information und damit Wahlmöglichkeit erhalten.

Roland Fuchsluger betreut mit seinem Theatercafé die Kantine des Schulzentrums Plenkerstraße in Waidhofen. „Für uns ist die Kennzeichnungspflicht kein Problem. Wir machen das gerne und sehen darin keinen Nachteil“, meint er zu der neuen Regelung. Eine große Umstellung steht dem Betrieb nicht bevor, da hier auch schon bisher mit Herkunftsnachweisen gearbeitet wurde, wenn auch intern. „Wir machen das sowieso schon für uns selbst, da es auch Teil unserer Leitlinie ist“, erklärt Fuchsluger. „Bei unseren Rezepten, die wir intern aufliegen haben, stehen die Herkunftsnachweise schon dabei. Bisher war das aber nur für uns ersichtlich.“ Nun soll diese Information eben auch nach außen sichtbar gemacht werden. „Das wird ein kleiner Mehraufwand, aber man macht das ja nur einmal, das ändert sich ja nicht täglich“, meint Fuchsluger.

Für Roland Fuchslugers Theatercafé gehören Herkunftskennzeichnungen zum Firmenleitbild. Foto: Theatercafé Roland Fuchsluger

Die Fleischhauerei Kainrath in Ybbsitz betreibt auch ein Catering Service, das unter anderem die Kantine von Bene Büromöbel in Waidhofen betreut. Annemarie Kainrath sieht in der neuen Kennzeichnungspflicht kein Problem für ihren Betrieb: „Für kleine, regionale Betriebe wie wir sollte das kein Problem sein. Wir kaufen soweit möglich alles in der Region. Das Fleisch kommt zur Gänze aus der Region und wird bei uns selbst zerlegt, für Eier haben wir eine Eibäuerin und auch das Gebäck beziehen wir von Molterer in Ybbsitz. Wir sind sehr dankbar, dass wir noch einen Bäcker im Ort haben! Solange es Betriebe gibt, die regional zusammenhelfen, kann das funktionieren. Ich denke, dass wir uns mit dieser Kennzeichnungspflicht hier am Land generell leichter tun werden als Betriebe in der Stadt.“

Obst und Gemüse ganzjährig gewünscht

Regionalität bei Lebensmitteln wird ein immer größeres Thema und auch immer häufiger von Konsumentinnen und Konsumenten eingefordert. Ob eine Erweiterung der Kennzeichnungspflicht auf andere Produktgruppen sinnvoll wäre, steht für die Befragten allerdings in Frage. „Man weiß ja, dass gewisses Obst nicht immer regional verfügbar ist, zum Beispiel im Winter“, meint Roland Fuchsluger, „aber natürlich kann man darüber nachdenken, wenn das gewünscht wird.“ Annemarie Kainrath meint: „Bei Obst und Gemüse würde das schwieriger werden. Unsere Gesellschaft will zwölf Monate im Jahr alles haben. Ich denke nicht, dass jemand auf etwas verzichten wollen wird, auch wenn es nicht regional erhältlich ist. Das sehen wir zum Beispiel auch bei der Brettljause. Da werden auch im Winter Tomaten gewünscht, auch wenn die zu dieser Jahreszeit nicht in Österreich wachsen.“