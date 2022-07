Olivenöl von gebürtiger Ybbsitzerin: Qualität steht an erster Stelle

Werbung

Die gebürtige Ybbsitzerin Silvia Ntokos Scheiblauer versorgt seit einigen Jahren ihre alte Heimat mit dem mehrfach preisgekrönten Silvan-Sonnenhain-Olivenöl aus eigenem Anbau. Im Gespräch mit der NÖN erzählt sie von ihrem Weg aus dem Ybbstal in die Olivenhaine Griechenlands.

Ntokos Scheiblauer wurde 1978 in Ybbsitz geboren, besuchte die HBLA in Amstetten und nahm später eine Stelle in einem Rechtsanwaltsbüro in Wien an. Bald merkte sie allerdings, dass die Büroarbeit sie nicht erfüllte. „Ich habe dann eine Stelle als Reisebetreuerin beim damaligen Reiseladen, heute Ruefa-Reisen, angenommen“, erzählt die heutige Olivenölerzeugerin. „So kam ich 2001 das erste Mal zum Arbeiten nach Griechenland und zwar gleich nach Parga, wo ich heute auch wohne. Das ist an der griechischen Nordwestküste, etwa 100 km südlich der albanischen Grenze, in der Region Epirus.“

Silvia Ntokos Scheiblauer und Vangelis Ntokos begutachten die Oliven in einem ihrer Haine in Parga. Foto: Silvan Sonnenhain

Im dritten Jahr, das sie beruflich in Parga verbrachte, machte sie dann eine folgenreiche Bekanntschaft. „Im dritten Sommer habe ich dann meinen Mann kennengelernt und bin, wie man so sagt, picken geblieben“, lacht Ntokos Scheiblauer.

Ähnlich wie der Umzug nach Griechenland ergab sich dann auch der Weg von der Reiseleiterin zur prämierten Ölerzeugerin durch die aktuellen Lebensumstände sowie einige Zufälle und glückliche Entscheidungen, wie Ntokos Scheiblauer erzählt: „Immer mehr Verwandte und Bekannte aus Ybbsitz haben mich gefragt, ob ich Olivenöl aus Griechenland mitbringen könnte. Das war damals noch das Öl meiner Schwiegereltern.“ Aufgrund des stetig wachsenden Interesses beschloss sie schließlich, ihr eigenes Olivenöl zu erzeugen, machte eine Ausbildung zur Bäuerin und begann Olivenhaine zu pachten. „Meist waren das brachliegende Haine, die wir revitalisiert haben,“ erzählt Ntokos Scheiblauer.

Fokus auf Qualität bei allen Produktionsschritten

Bei der Produktion wird größter Wert auf eine möglichst hohe Qualität gelegt, die erzeugte Menge steht dabei nicht im Vordergrund. „Oliven sind zuerst immer grün, dann violett und schließlich schwarz, je reifer, desto dunkler“, erklärt die Ölerzeugerin. „Für hochwertiges Öl müssen die Oliven am Übergang von grün zu violett geerntet werden.“ Die Olivenernte findet einmal im Jahr statt, wobei für die höchste Qualitätsstufe zwischen Oktober und Dezember geerntet wird. Nach der Ernte und dem Pressen wird das Öl abgefüllt und gelagert und danach exklusiv in Österreich vertrieben. „Ich bin nur ein paar Wochen im Jahr in Österreich, da gibt es dann aber einen super Kundenkontakt, ich kann mir Zeit nehmen, mit den Leuten zu reden,“ erzählt die Landwirtin.

2013 wurde das Olivenöl von Silvan Sonnenhain zum ersten Mal ausgezeichnet und zwar auf der Ab-Hof-Messe in Wieselburg. „Danach haben wir einige Jahre lang nichts zu Bewerben geschickt, weil wir uns auf den Aufbau der Landwirtschaft konzentriert haben. 2017/2018 haben wir aber wieder angefangen und in London gewonnen. Seither haben wir jedes Jahr Goldmedaillen für die Qualität gewonnen, heuer erstmals auch eine Goldmedaille für den Gehalt an Polyphenolen, einem wichtigen Antioxidans im Olivenöl. Seit vorigem Jahr stellen wir auch ein Zitronenolivenöl her, das wurde heuer bei den Global Olive Awards in Berlin mit Platin ausgezeichnet,“ berichtet Ntokos Scheiblauer stolz.

Mittlerweile hat das Ehepaar auch etwa 500 neue Olivenbäume gepflanzt – wie bei den anderen Beständen wurde dabei auf die traditionelle Sorte der Region, Ladoelia, was übersetzt „Ölolive“ bedeutet, gesetzt. „Der Plan ist, dass daraus einmal schöne, große, ertragreiche Bäume werden“, meint die Ölerzeugerin. „Der Klimawandel wird in der Zukunft aber sicher noch eine Herausforderung sein.“

