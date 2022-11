Weihnachtsmarkt in der Lebenshilfe

Werbung

Die Naturfreunde Kematen-Sonntagberg, die Pfarre Sonntagberg, der Musikverein Kematen, die Kematner Urteufel, der Liederkranz Böhlerwerk und die Kematner Ortsbäuerinnen hatten bei der Wanderung am Sonntagberg Anfang November 300 Euro für den guten Zweck gesammelt. „Mit dem Geld soll den Klienten der Lebenshilfe Hiesbach auch das Erleben in der Natur ermöglicht werden“, sagte Naturfreunde-Obmann Markus Haselhofer. Am Adventmarkt selbst gab es viele schöne weihnachtliche Kunsthandwerksprodukte zu erwerben.

