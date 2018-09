Am Donnerstag der Vorwoche präsentierte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ein von Bund und Land geschnürtes 60-Millionen-Euro-Hilfspaket für die von der Dürre schwer getroffenen Bauern. Jeweils ein Drittel des Betrags soll in Direktbeihilfen, Wiederaufforstungsprogramme und höhere Zuschüsse auf Versicherungsprämien fließen.

Bauern mussten Vieh verkaufen

Die 20 Millionen, die an Direktzahlungen ausgeschüttet werden, sollen vor allem an Tierhalter gehen. Welche Betriebe konkret Gelder bekommen, soll in den nächsten Tagen verhandelt werden. Die Niederschlagsmenge wird hier aber eine zentrale Rolle spielen. Wie berichtet, bescherte der heiße und trockene Sommer auch den Landwirten im Ybbstal teilweise schwere Ertragseinbußen. Viele Bauern mussten Futter teuer zukaufen oder Vieh verkaufen.

Mit dem Ergebnis zufrieden zeigt sich Waidhofens Bauernbund-Teilbezirksobmann Anton Kasser. Mit der gefundenen Lösung sei auch der Forst gut abgedeckt. Was die Direktzahlungen betrifft, so habe man über die Hagelversicherung sehr genaue, bis auf die einzelnen Katastralgemeinden heruntergebrochene Regendaten. „Dadurch lässt sich ein gutes Bild herstellen“, sagt Kasser. „Wir werden alles daran setzen, dass die Gelder gerecht verteilt werden und wirklich an jene gehen, die es brauchen.“

Langfristig würden sich die Landwirte aber mit dem Versicherungsthema auseinandersetzen müssen, meint der VP-Landtagsabgeordnete. „Wir hatten jetzt mehrere Jahre in Folge Dürreschäden in der Landwirtschaft. Die Bauern werden um eine Versicherung langfristig nicht umhinkommen. Durch die staatliche Unterstützung ist das aber durchaus leistbar.“