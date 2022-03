Ybbstal: Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind gut versorgt

Werbung

14.500 Flüchtlinge aus der Ukraine waren mit Stand Sonntag laut Angaben des Innenministeriums in Österreich erfasst. Auch in den Ybbstaler Gemeinden sind schon einige Flüchtlinge untergebracht.

Wie die NÖN berichtete, hat die Stadt Waidhofen vor zwei Wochen Ukrainische Waisenkinder aufgenommen. Nach der Ankunft im Ybbstal war einmal die medizinische Versorgung und psychologische Betreuung vorrangig. Mit der Schule werden die Kinder und Jugendlichen dann nach Ostern starten. Vergangenen Donnerstag erhielt die Gruppe aber bereits Deutschunterricht. Dieser wird ab sofort einmal wöchentlich stattfinden. Demnächst werden auch die Kindergartenkinder in einem Waidhofner Kindergarten integriert.

In Sonntagberg waren mit Stand Montag 20 Flüchtlinge untergebracht. Eine Familie soll in den nächsten Tagen in eine Gemeindewohnung einziehen, die anderen sind in Privatquartieren untergebracht. Zusätzliche Privatquartiere seien am Gemeindeamt vorgemerkt, berichtet Bürgermeister Thomas Raidl. Außerdem bereite man weitere leer stehende Gemeindewohnungen vor. Kinder aus der Ukraine besuchen auch bereits die Sonntagberger Bildungseinrichtungen. In der Betreuung sind die Pfarre ebenso wie Privatpersonen aktiv. „Die Flüchtlinge sind gut versorgt“, berichtet Raidl. „Der Bedarf an Sachspenden wird laufend erhoben und dann kurzfristig über Social Media organisiert.“

Ukrainische Kinder besuchen schon die Schule

In Hollenstein sind am 6. März die ersten Flüchtlinge angekommen. Mittlerweile befinden sich zwei Mütter mit ihren beiden Söhnen sowie eine dreiköpfige Familie in der Gemeinde. Sie wurden in Privatquartieren untergebracht und werden von ihren Quartiergebern und der Gemeinde unterstützt. Derzeit würden noch keine weiteren Unterkünfte benötigt, sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Drei Kinder besuchen bereits die Schule in Hollenstein. Um die Sprachbarriere zu überwinden, leiste ein Tablet mit einem Übersetzungsprogramm gute Dienste, erzählt die Ortschefin. Eine Spendenaktion wurde bereits erfolgreich absolviert, Ende März folgt eine weitere. Hilfskartons können am 28. und 29. März von 15 bis 18 Uhr im Vereinsheim abgegeben werden.

In Ybbsitz sind derzeit sechs Personen privat untergebracht. Ihre Betreuung hat die Pfarre übernommen. Die Gemeinde unterstützt bei formellen Erledigungen und stellt eine Gemeindewohnung zur Verfügung. Auch einige private Quartiere stehen noch bereit.

Derzeit keine Flüchtlinge sind in Allhartsberg untergebracht. Die Gemeinde, die Pfarre und auch Privatpersonen halten jedoch Unterkünfte bereit. Gemeinderäte und Pfarrgemeinderäte seien bereit zu helfen, berichtet Bürgermeister Anton Kasser. Die Spendenbereitschaft in der Gemeinde sei groß. Eine Spendenaktion wurde in der Gemeinde bereits sehr erfolgreich durchgeführt.

