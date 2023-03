Lions-Club-Aktionstag im Bezirk Amstetten

Beim landesweiten Lions-Club-Aktionstag in Billa-Plus-Märkten waren kürzlich auch im Bezirk Amstetten Mitglieder des Lions Club gemeinsam mit freiwilligen Rotkreuz-Mitarbeitern in den Märkten in Amstetten im Einsatz. Bei der landesweiten Sammelaktion wurden von den Rotkreuz-Mitarbeitern sowie Vertretern des Lions Club haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gesammelt. Die Kunden wurden dabei um haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gebeten, die zusätzlich eingekauft und für einen sozialen Zweck gespendet wurden.

Bei der Aktion konnten rund 71 Schachteln mit Lebensmitteln für die Team Österreich Tafel („TÖT“) in Kematen gesammelt werden. Bei der „TÖT“ werden jeden Samstagabend durchschnittlich 80 einkommensschwache Familien kostenlos mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgt. „Die Team Österreich Tafel unterstützt, wenn es finanziell knapp ist, mit kostenfreien Lebensmittelspenden. Gleichzeitig wird so ein Beitrag zur bzw. gegen Lebensmittelverschwendung geleistet. Unser großer Dank gilt dem Lions Club für diese großartige Spendenaktion“, freut sich Christine Brandl, Teamleiterin der Team Österreich Tafel in Kematen, über die Unterstützung.

