Ukraine-Krieg: Ybbstaler Bevölkerung will helfen

Angesichts der humanitären Katastrophe, die sich in der Ukraine abzeichnet, stellen sich viele Menschen die Frage, wie sie am besten helfen könnten. Die NÖN sprach mit Vertretern von Hilfsorganisationen und Pfarren sowie mit Privatpersonen, die sich für flüchtende Menschen einsetzen, ob und wie sie sich bereits auf die Ankunft von Menschen aus der Ukraine vorbereiten und wie sonst geholfen werden kann.

Am Aschermittwoch und am vergangenen Samstag machte sich ein Lkw mit Hilfsgütern für die Ukraine auf den Weg aus Waidhofen in die Slowakei. Zuzana Kalavska und Marek Kalavsky, beide Ärzte am Landesklinikum, hatten gemeinsam mit der Pfarre Waidhofen eine Spendenaktion organisiert, bei der Hilfsgüter für Notleidende in der Ukraine gesammelt wurden. Pastoralassistent Andreas Stockinger-Wadsak erzählt, wie alles zustande kam: „Die Aktion wurde von Familie Kalavsky initiiert. Sie stammen ursprünglich aus der Slowakei und durch die Nähe ihrer alten Heimat zur Ukraine haben sie auch entsprechende Kontakte und haben die Hilferufe gehört. Ihrem Naturell entsprechend, wollten sie helfen und sind so an die Pfarre herangetreten mit der Bitte, den Spendenaufruf über unsere Kanäle auszuschicken.“ Bereits am Tag nach dem Start des Aufrufs waren unzählige Sachspenden eingelangt. „Ich möchte mich aufrichtig bei allen Spendern bedanken, alleine hätten wir das nie auf die Beine stellen können“, meint Stockinger-Wadsak. Der Lkw wurde von der Waidhofner Fassbinderei Schneckenleitner zur Verfügung gestellt, die auch Benzin und Maut übernahm, sowie mit Herbert Schneckenleitner junior auch den Fahrer zur Verfügung stellte.

Hilfsaktionen müssen koordiniert werden

Sebastian Bohlheim vom Roten Kreuz Waidhofen erklärt, weshalb seine Organisation derzeit noch keine Sachspenden annehmen könne: „Das muss erst alles koordiniert werden, damit auch alles dort ankommt, wo es hin muss. In den Katastrophenhilfszentren wird aber bereits geschaut, welche Hilfsgüter vorhanden sind, damit man vorbereitet ist, wenn es so weit ist“, sagt Bohlheim.

„Spenden sind auf jeden Fall erwünscht, im Moment haben wir aber noch keinen Überblick darüber, was dann wirklich benötigt wird. Wir werden uns aber zum gegebenen Zeitpunkt mit einem Aufruf melden“, meint Uli Schauer vom Verein Mit-Menschen.

Roswitha Bramauer ist Pastoralassistentin in der Pfarre Konradsheim und setzt sich für Asylsuchende ein. Sie weist darauf hin, dass wahrscheinlich schon bald Unterstützung in der Flüchtlingsbetreuung gebraucht wird: „Die Leute, die derzeit tätig sind, sind jetzt schon sehr gefordert, es werden also sicher Menschen gesucht, die helfen wollen, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine eintreffen.“

Erste Familien aus Ukraine im Ybbstal eingetroffen

In Hollenstein sind bereits die ersten Menschen aus der Ukraine eingetroffen. Die Gemeinde sucht derzeit nach privaten Quartieren, Interessierte können sich am Gemeindeamt unter 07445/2180 odergemeinde@hollenstein.at melden. Auch festes Schuhwerk und Winterbekleidung werden benötigt.

Die Gemeinde Sonntagberg hat ebenfalls bereits Familien aus der Ukraine aufgenommen. „Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist sehr groß, wir werden das gemeinsam schaffen“, meint Vizebürgermeisterin Heide Polsterer.

In Waidhofen sei man auf Flüchtlinge aus der Ukraine bestmöglich vorbereitet, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. „Wir haben unsere offiziellen Flüchtlingsquartiere, haben darüber hinaus aber auch sondiert, wo in der Stadt es Möglichkeiten für eine Flüchtlingsunterbringung gibt.

Einige Privatpersonen aus St. Georgen/Reith sind bereits an Bürgermeister Josef Pöchhacker herangetreten, um Unterkunftsmöglichkeiten anzubieten, wie dieser erzählt: „Die Hilfsbereitschaft ist generell sehr groß und man kann hoffen, dass sich diese äußerst dramatische Situation so schnell wie möglich entspannt.“

In Allhartsberg wurde bereits letzten Montag eine Sammlung durchgeführt. „Die Gemeinderäte Lisa Schallauer und Philipp Brandstetter haben die Aktion organisiert und hauptsächlich Windeln, Feuchttücher, Babynahrung und Decken gesammelt“, berichtet Bürgermeister Anton Kasser. Die Hilfsgüter wurden an den „Verein für weltweite Nothilfe“ übergeben. Allhartsberg stellt auch eine Gemeindewohnung als Unterbringung zur Verfügung.

In weiteren Gemeinden und Pfarren sind ebenfalls Hilfsaktionen und die Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten angelaufen. Die Pfarre Böhlerwerk organisiert eine Spendenaktion und errichtet ein Mahnmal für den Frieden, in Ybbsitz will das Flüchtlingsprojekt der Pfarre wieder gemeinsam mit der Gemeinde helfen, wo es möglich ist.

