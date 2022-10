Einbruch und versuchter Einbruch in Gaststätten

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Täter in das Gasthaus zum alten Brauhaus in Rosenau ein. Der oder die Einbrecher brachen die versperrte Hintereingangstür im Innenhof des Gasthauses mit einem Werkzeug gewaltsam auf. Im Lokal angekommen wurde ein Spielautomat ebenfalls gewaltsam aufgebrochen und die darin befindliche Kasse mit dem Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Weiters wurden aus dem Schankbereich des Lokals zwei Stangen Zigaretten und etwa 100 Euro Wechselgeld sowie eine versperrte Handkasse mit etwa 300 Euro Wechselgeld gestohlen. Am Spielautomaten und an der Eingangstür entstand Sachschaden.

Einbrecher scheiterte am Waidhofner Bahnhof

In der Nacht davor wurde auch versucht in die Imbissstube beim Hauptbahnhof Waidhofen einzubrechen. Der unbekannte Täter bediente sich dabei einer Stange zum Öffnen von Jalousien, die er vor Ort aufgefunden hatte. Damit wurde mehrmals probiert die bodennahen, seitlich verschiebbaren Fenster aufzuzwängen, jedoch vergeblich. Obwohl es beim Einbruchsversuch blieb, entstand Sachschaden in bis dato unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektionen Kematen ( 0591333108-100 und Waidhofen ( 0591333180-100.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.