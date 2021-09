Der Schulstart nähert sich in großen Schritten, die Pädagogen tüfteln noch an den Stundenplänen und sind dabei, die verkündeten Corona-Maßnahmen in ihr Konzept einzuarbeiten. Die NÖN hat nachgefragt, wie sich die Schulen auf das neue Jahr vorbereiten.

Gleich mit Schulschluss ging es für Monika Rößler, Schulleiterin der Landwirtschaftlichen Fachschule Unterleiten, auch schon mit der Vorbereitung für das neue Jahr los. Allerdings zum letzten Mal. Mit 1. September tritt Rößler ihren Ruhestand an, Gertrude Grünsteidl wird dann in ihre Fußstapfen treten. Die Gamingerin lehrte davor 38 Jahre an der Fachschule für Betriebs- und Haushaltsmanagement und der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Gaming.

Mit den Schüleranmeldungen ist die scheidende Direktorin zufrieden. „Da sind wir top drauf. Wir haben sogar mehr Anmeldungen als im Vorjahr.“ Neue Anschaffungen im Kampf gegen Corona hat es zuletzt nicht gegeben. „Wir haben gleich zu Beginn von Corona ein Luftdesinfektionsmittel angeschafft, um sicher zu sein“, erklärt Rößler.

Direktor Leo Klaffner von der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen hofft auf einen möglichst normalen Schulstart. „Wir blicken dem Schuljahr zuversichtlich entgegen und hoffen, dass die Schüler das ganze Jahr über in der Schule sein können, da wir am Schulstandort viel Praxis anbieten“, sagt er.

Stolz ist er auf den Schüleraufschwung, den die Fachschule im letzten Jahr erfahren hat. Bisher startete man meist mit zwei Klassen pro Jahrgang, heuer sind es drei erste Klassen. Ein Grund für dieses Plus könnte neben den Themen Biologische Landwirtschaft und Forstwirtschaft der noch neuere Schwerpunkt Fisch sein. Dadurch erweitere sich auch das Einzugsgebiet der Schüler immer mehr.