Großes Herz für Tiere in Waidhofen

Knapp drei Jahrzehnte lang stand Veterinärrat Josef Kienesberger im Dienst der Stadt Waidhofen. Mit hervorragendem Fachwissen, großem Einsatz, Fleiß und Engagement war er als Amtstierarzt stets für das Wohlergehen der Tiere im Einsatz. Am 15. März verlieh Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dem Waidhofner das Goldene Ehrenzeichen um Verdienste für das Bundesland Niederösterreich.

„Mit seinem Wirken hat Dr. Kienesberger Stadt und Land über Jahrzehnte hinweg geprägt. Er war rund um die Uhr bereit, sich um die Gesundheit der heimischen Tiere zu kümmern, und genießt in der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Er ist ein Mensch, der für seinen Beruf im wahrsten Sinne des Wortes brannte, mit Leib und Seele Tierarzt war und der sich diese Auszeichnung des Landes NÖ redlich verdient hat“, gratulierte Vizebürgermeister Mario Wührer.

Josef Kienesberger schloss sein Studium an der Veterinärmedizinischen Universität Wien 1985 ab. Seine berufliche Laufbahn begann er als Assistenzarzt in der Abteilung für Klauentiere der Universität. Danach eröffnete er 1987 eine Tierarztpraxis in Waidhofen. 1991 wurde Kienesberger zum Amtstierarzt der Stadt Waidhofen bestellt. Daneben widmete er sich der wissenschaftlichen Forschung und promovierte 1997 – zehn Jahre nach Beendigung seines Studiums – zum Doktor der Veterinärmedizin. Als Anerkennung für seine tierärztlichen Leistungen wurde Josef Kienesberger 2008 der Berufstitel „Veterinärrat“ verliehen.

