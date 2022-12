Maecenas für den Klangraum Waidhofen/Ybbs

Für Best-Practice-Beispiele auf dem Gebiet der Kulturveranstaltung und des Kulturmarketings werden jährlich die begehrten Maecenas-Kulturpreise vergeben. Bereits zum 22. Mal wurden die Preisträger dazu eingeladen. Auf Schloss Lubregg im Bezirk Melk fand vergangene Woche die Verleihung der Preise statt.

Die Preise werden in den Kategorien „Niederösterreichische Unternehmen“, „Niederösterreichische Kulturanbieter“ und „Best Practice in wirtschaftlich und kulturell herausfordernden Jahren“ vergeben. Unter den 154 Einreichungen wurde heuer der Verein „Klangräume“ mit den Klangräumen Waidhofen und Dobra, dem Klangraum im Herbst und vor allem der Sonderveranstaltung 2020 „Wahn! Wahn! Überall Wahn! – Zurück am Platz“ ausgezeichnet.

Star Günther Groissböck und die Windhager Musiker

„Wir freuen uns außerordentlich über diese Auszeichnung“, sagt Thomas Bieber in einer ersten Reaktion. „Es ist auch eine Anerkennung dafür, dass die Musiker, und vor allem der auf den führenden Opernbühnen der Welt präsente Sänger Günther Groissböck, das Veranstaltungsrisiko mit uns getragen haben.“ Denn bis zum Konzert war unsicher gewesen, ob diese Großveranstaltung möglich sein würde. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war nicht nur das bereits über zwei Jahrzehnte laufend unter Beweis gestellte äußerst hohe Niveau der Klangraum-Veranstaltungen im Allgemeinen, sondern dezidiert auch dieses Konzert mit Groissböck mit den Windhager Musikern im Alpenstadion Waidhofen. Dieses hatte in der Corona-Pause des Jahres 2020 für einen sensationellen Kulturhöhepunkt in der im Rest des Jahres von der Pandemie erzwungenen Veranstaltungsflaute gesorgt.

Intendant Thomas Bieber schafft es immer wieder, international und national renommierte Musiker und Literaten nach Waidhofen, in den Bezirk Amstetten und die Ruine Dobra im Waldviertel zu bringen. Er hat das Gespür und den Veranstaltungsgenius dafür, aufstrebende Shootingstars der europäischen Kulturszenen zu österreichischen Erstauftritten im Klangraum zu engagieren.

