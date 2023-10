Tanken ist tägliche Routine für das Rote Kreuz in Waidhofen/Ybbs

„Uns trifft es genauso“, meint Sebastian Bohlheim, Mediensprecher des Roten Kreuzes, Bezirksstelle Waidhofen. „Im Jahr 2023 haben wir zwar eine Ausgleichszahlung des Landes erhalten, wodurch die steigenden Kosten etwas abgefedert werden konnten, man merkt aber trotzdem, dass die Preise in allen Bereichen in die Höhe gehen.“

Das Rote Kreuz wickelt Kranken- und Rettungstransporte ab, in der Region sind täglich acht bis zehn Fahrzeuge im Einsatz. „Im Krankentransport legen wir mit unseren Fahrzeugen täglich zwischen 500 und 800 Kilometer zurück, an einzelnen Tagen können es auch mehr sein. Der Besuch an der Tankstelle gehört für die Rotkreuz-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter somit gegen Dienstende zur täglichen Routine“, erläutert Bohlheim. „Wenn da der Spritpreis um 40 bis 50 Cent in die Höhe geht, merkt man das schon.“