Ybbstal: Preise ändern sich ständig

Die aktuell hohen Treibstoffpreise stellen gerade in Zeiten einer allgemeinen Teuerung für viele Menschen eine große Belastung dar. Die endgültigen Preise an den Zapfsäulen setzen sich in Österreich grundsätzlich aus dem Nettopreis, der Mehrwertsteuer, der Mineralölsteuer und der CO2-Abgabe zusammen. Die Nettopreise werden dabei von den Mineralölfirmen festgesetzt, die Tankstellenbetreiberinnen und -betreiber vor Ort haben hier nur bedingt Einfluss.

Christian Lietz ist Geschäftsführer der Lietz-Tankstelle in Ybbsitz. 1955 gründete Heinrich Lietz senior die erste elektrische Tankstelle in der Ybbstalgemeinde, seither erhält man dort Treibstoff von BP. Insgesamt sei an der Lietz-Tankstelle kein Rückgang bei der Nachfrage nach Treibstoff zu beobachten, berichtet der Geschäftsführer: „Wir haben in diesem Jahr bisher um acht Prozent mehr Treibstoff verkauft als im Vorjahr, was atypisch für die aktuelle Entwicklung ist. Viele Tankstellen mussten doch Verluste hinnehmen. Wir arbeiten konsequent mit BP zusammen, um attraktive Preise für die Region zu bekommen. Wenn es zum Beispiel günstigere Angebote in der Region gibt, versuchen wir Druck auszuüben, damit der Preis sinkt.“

Die Kundschaft an der Tankstelle wäre nicht erst seit den aktuellen Teuerungen sehr preisbewusst, berichtet Lietz: „Die Leute haben immer schon darauf geschaut. Dadurch, dass an der Tankstelle die Preise öffentlich ausgeschrieben sind, ist die Kundschaft da sensibel.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lietz-Tankstelle versuchen hier auch durch Beratung zu unterstützen. „Wir raten unseren Kundinnen und Kunden vormittags und abends zu tanken. Mittags ist der Preis meistens am teuersten, bis zum Abend gehen die Treibstoffpreise oft zwei- oder dreimal runter.“

Der Grund für dieses Phänomen ist die seit 2011 gültige Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft betreffend der Standesregeln für Tankstellenbetreiber über den Zeitpunkt der Preisauszeichnung für Treibstoffe bei Tankstellen, auch als Spritpreisverordnung bekannt. Sie besagt, dass die Treibstoffpreise nach 12 Uhr nicht mehr erhöht werden dürfen.

Jasmina und Suvad Sarvan betreiben die OMV-Tankstelle in Waidhofen. Es gäbe zwar teilweise Unmut über die hohen Preise, weniger tanken würden die Menschen deshalb aber nicht, erzählt Suvad Sarvan. „Einige Leute fragen nach, wann der Treibstoff billiger wird, viele tanken zum Beispiel jetzt am Sonntagmorgen, da ist es meistens am günstigsten“, meint der Tankstellenbetreiber.

Auswirkungen auf das Speditionsgewerbe

Auch für das Transportgewerbe waren die hohen Treibstoffpreise in den letzten Jahren eine Belastung. „Die ganze Dieselgeschichte haben wir mittlerweile im Großen und Ganzen im Griff, weil wir seit Anfang 2022 den Dieselzuschlag bei unseren Transportpreisen dabeihaben“, meint Kurt Weissenbacher, Geschäftsführer von TWL Logistik, einer Spedition mit Firmensitz in Waidhofen und Niederlassung in Amstetten.

„Das ist ein Zuschlag auf den Transportpreis, der sich nach der Dieselpreistangente des Bundesministeriums orientiert, die jede Woche aktualisiert wird“, erklärt Weissenbacher. „Je höher der Dieselpreis gerade ist, desto höher ist auch der Zuschlag.“ Generell seien in der aktuellen Wirtschaftslage aber weniger die Treibstoffpreise als die allgemeine Inflation das Problem, meint Weissensteiner: „Auf Dinge wie zum Beispiel Reifen oder Treibstoffzusätze gibt es keine Zuschläge. Bei manchen dieser Produkte gibt es allerdings eine Preissteigerung von bis zu zehn Prozent, das kann man schwer an die Kundschaft weitergeben.“

Auch die Konkurrenz durch Unternehmen aus Billiglohnländern sei derzeit eine Herausforderung. „Das Transportgewerbe ist ein sehr internationalisiertes Gewerbe und es gibt viele Transportunternehmen, die zu unmöglichen Preisen fahren. Als österreichisches Unternehmen ist es schwierig da preislich mitzuhalten. Damit kämpfen wir in den letzten zwei Jahren. Davor war das Preisthema nicht so relevant, die Kundschaft war froh, wenn man eine Transportmöglichkeit anbieten konnte. Jetzt, wo das Volumen sinkt, tritt wieder stark der Preis in den Vordergrund.“