Bodenversiegelung: Waidhofen auf gutem Weg

Unter Boden- oder Flächenversiegelung versteht man das Bedecken des natürlichen Bodens durch Bauwerke des Menschen. Dies hat negative Auswirkungen auf die Natur und kann zum Beispiel zu einem Sinken des Grundwasserspiegels und Dürren, aber auch zu Hochwasser bei Starkregen führen.

Zwei Punkte, wo die Politik ansetzen kann, um der fortschreitenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken, sind die Widmung von Bauland sowie die Verwaltung von Leerständen. Für Gemeinden stehen hier viele Fragen im Raum. Einerseits sind da der Wohnbedarf der Bevölkerung, der Wunsch nach Arbeitsplätzen in der Gemeinde sowie Steuereinnahmen durch Firmenansiedlungen. Andererseits sollte die Erhaltung von Grünflächen im Auge behalten werden.

In dem Alleingang von Gemeinden bei diesem Thema und in einer fehlenden bundesweiten Regelung sieht Waidhofens Baustadtrat Martin Dowalil das Grundproblem: „Tagtäglich versagt die Politik in Österreich auf ganzer Linie und sie zeigt uns immer öfter ihre klimafeindliche und spöttisch grinsende Fratze. Im Juni erst wieder geschehen bei der Österreichischen Raumordnungskonferenz, kurz ÖROK, das ist eine von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden getragene Einrichtung zur Koordination von Raumordnung und Regionalentwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene. Denn in Österreich gibt es für den Bund keine Rahmenkompetenz in der Raumplanung, jede Gemeinde wurschtelt herum, wie sie will.“ Dowalil ortet hier einen Unwillen der Politik, sich ernsthaft mit dem Thema zu befassen. „20 Jahre lang schwadroniert die österreichische Politik von der Reduktion der Flächeninanspruchnahme auf 2,5 Hektar täglich – ohne diese Zahl jemals verbindlich festgeschrieben zu haben. Zwei Jahre lang wurde an einem zahnlosen Strategiepapier ohne konkrete Zielvorgaben gearbeitet. Zwei Stunden lang wurde das Papier nun ergebnislos diskutiert. Daher geht das Zubetonieren unserer Natur munter weiter“, meint der Baustadtrat. Die Situation in Waidhofen sei vergleichsweise besser, gibt er an und nennt als Beispiel dafür den interkommunalen Wirtschaftspark Kreilhof.

Kooperation zwischen Gemeinden stärken

Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer erzählt, dass bei diesem Projekt das Thema Bodenversiegelung immer mitgedacht wurde: „Das Thema war insbesondere beim Wirtschaftspark in Kreilhof eines, das auch von der Bevölkerung an uns herangetragen wurde. Im interkommunalen Betriebsgebiet wurden von Beginn an Maßnahmen getroffen, um die Versiegelung möglichst gering zu halten. Fassadenbegrünung, Photovoltaik, versickerungsfähige Parkplätze, ein ganzheitliches Energiekonzept sowie ambitionierte Kennzahlen und eine fundierte Grünraumplanung sind wesentliche Bausteine des Konzepts. Hier galt es auch, Betrieben, die sich sonst woanders vergrößert hätten, Platz zu geben, was damit natürlich auch Arbeitsplätze für die Region bedeutet.“

Martin Dowalil sieht in solchen Projekten und der damit verbundenen Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden eine gute Möglichkeit, dem hohen Bodenverbrauch etwas entgegensetzen zu können: „Mehrere Gemeinden teilen sich sowohl die Errichtungskosten des Wirtschaftsparks als auch die Einnahmen aus der Kommunalsteuer. Der kontraproduktive Konkurrenzkampf um die Kommunalsteuer unter den Gemeinden muss aufhören, die Gemeinden müssen zu interkommunaler Zusammenarbeit verpflichtet werden und dafür auch aus dem Finanzausgleich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen.“

Wohnbedarfsanalyse als wichtiges Instrument

Im Bereich des Wohnbaus können Wohnbedarfsanalysen wertvolle Informationen über den tatsächlich benötigten Wohnraum bringen. Eine solche läuft derzeit etwa in Waidhofen. Dowalil zeigt sich darüber sehr erfreut: „Für mich ist das ein großer Wurf, dass die Stadt Waidhofen das macht. Damit hat man ein Werkzeug in der Hand, das abbilden kann, welchen Wohnraum sich die Leute wünschen.“ Bürgermeister Krammer weist ebenfalls auf die Wichtigkeit von Konzepten wie der Wohnbedarfsanalyse oder auch dem 5-E-Programm hin und gibt einen Ausblick auf aktuelle Projekte in der Statutarstadt: „In der Innenstadt setzen wir stark auf die Erhaltung und klimaaktive Sanierung, auf Nachverdichtung. Hier werden die zwei größten Projekte in nächster Zukunft das Kropf-Haus und das Kröllerhaus sein. Dort entstehen Gewerbeflächen und Wohnungen. Ein Großprojekt, das aufgrund der hohen Baupreise derzeit noch immer in der Warteschleife hängt, sind die Wohnungen der WAV beim Lokalbahnhof. Aber auch hier sind Ausgleichsmaßnahmen und ein Grünraumkonzept vorgesehen. Statt vielen Stellplätzen wird es in der Tiefgarage ein Carsharing-Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner geben.“