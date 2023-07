Ybbstal: Ortskerne verdichten

Firmenansiedlungen bringen Arbeitsplätze in der Region und können gerade für kleinere Gemeinden entscheidend sein, um Absiedelung oder erhöhtes Aufkommen von Pendelverkehr zu verhindern. Diese Argumente standen laut Bürgermeister Johann Lueger auch im Mittelpunkt der Entscheidung, ein knapp einen Hektar großes Areal in Opponitz als Bauland für den geplanten Wirtschaftspark Hofau umzuwidmen: „In Opponitz gibt es leider sehr wenig Möglichkeiten, überhaupt Bauland zu schaffen. Für uns stand der Mehrwert, Arbeitsplätze zu schaffen, im Vordergrund und auch für die Bevölkerung ist dieses Projekt sehr wichtig.“ Die Zusammenarbeit in der Region bei größeren Bauprojekten halt Lueger für eine wichtige Strategie, um der Bodenversiegelung entgegenwirken zu können.

Manchmal können Bauprojekte auch eine zumindest teilweise Entsiegelung des Bodens mit sich bringen. Ein Beispiel dafür nennt Gerhard Lueger, Bürgermeister von Ybbsitz, wo ein weiterer Radwegausbau auf der ehemaligen Bahntrasse der Firma Schaufler bis zum Bahnhof geplant ist. Im Zuge dieses Projektes soll es auch zu einer Entsiegelung von Asphaltflächen kommen. Auf die Frage, wie man dem hohen Bodenverbrauch beikommen könnte, meint der Ybbsitzer Bürgermeister: „Man wird jede Leerstehung beziehungsweise nicht voll genutzte Fläche heranziehen sowie Ortskerne und bestehende Siedlungen verdichten müssen.“

Anton Kasser, Bürgermeister von Allhartsberg, meint zu der Thematik: „Wir versuchen seit Jahren, sehr kompakte Siedlungen im Bereich von bestehenden Ortszentren zu schaffen. Die Parzellengröße ist nach Möglichkeit auf 700 m² beschränkt und wir legen Wert darauf, dass das Oberflächenwasser möglichst auf der Parzelle gehalten wird und nicht schnell über den Kanal abgeleitet wird. Außerdem hat sich in den vergangenen Jahren das Reihenhaus durchgesetzt, was zu einer deutlichen Verdichtung führt.“

Kematens Bürgermeisterin Juliana Günther liegt die Verringerung von Bodenverbrauch ebenfalls am Herzen: „Wir achten sehr genau auf die Bodenversiegelung und versuchen dementsprechend auch leerstehende Gebäude zu vermarkten.“