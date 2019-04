Viel kreatives Kunsthandwerk am Ostermarkt .

Keramiken in bunten Farben, bemalte Ostereier und kreatives Kunsthandwerk präsentierten am Sonntag über 25 Aussteller am Hohen Markt. Der Verein Stadtmarketing unter der Leitung von Fritz Hölblinger hatte den Waidhofner Ostermarkt perfekt organisiert.