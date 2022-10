50 Jahre Steindler Buam

Die Original Steindler Buam wurden 1972 von den Brüdern Leopold und Franz Steindler gegründet.

Die Gruppe entstand im Umkreis des Musikvereins Hollenstein. „Wir sind mit dem Musikverein nach Deutschland gefahren, aus dem heraus hat sich das entwickelt. Dort haben wir zu fünft aufgespielt und das war so ein Erfolg, dass wir in weiterer Folge selbstständig eine 14-tägige Tour gemacht haben“, erinnert sich Leopold Steindler. „Wir sind kurzfristig von Ort zu Ort gefahren und haben in Wirtshäusern gefragt, ob wir dort spielen dürfen. Wir waren damals zwischen 17 und 19 Jahre alt.“ Einer der ersten Auftritte der Steindler Buam fand am Schützenfest im niedersächsischen Seulingen statt. Die Gruppe verschrieb sich der Voks-, Tanz- und Oberkrainermusik und wurde damit in den folgenden Jahrzehnten, wenn auch in veränderter Besetzung, zu einer Ybbstaler Institution.

Zum 30-jährigen Jubiläum 2002 gelang es, die Originalbesetzung wieder zu formieren. 2012 nahmen die Steindler Buam, allerdings wieder in neuer Besetzung, nach 40 Jahren erneut am Seulinger Schützenfest teil. Seit 2016 gibt es die Formation nicht mehr, Leopold Steindler ist aber mit seiner neuen Gruppe Krainerklang nach wie vor musikalisch aktiv und freut sich über sein langjährig treues Publikum.

