Arbeitstreffen: Drei Bioregionen zu Gast in der LFS Hohenlehen

Einen weiteren Schritt auf dem Weg zur engeren Kooperation setzten die Bio-Heu-Region Trumer Seenland aus Salzburg, die BioRegion Mühlviertel aus Oberösterreich und die BioRegion Eisenstraße vergangene Woche in der LFS Hohenlehen. Bei einem Arbeitstreffen im Rahmen des bundesländerübergreifenden Digitalisierungs- und Mikrologistik-Projekts wurden die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur verstärkten Digitalisierung und gemeinsamen Vermarktung der Mitgliedsbetriebe festgelegt.

App ermöglicht Bestellungen bei mehreren Betrieben gleichzeitig

Die drei Regionen, die bereits seit dem Vorjahr zusammenarbeiten, haben sich im gemeinsamen Projekt zum Ziel gesetzt, gemeinsam eine App zu entwickeln, die es Kundinnen und Kunden ermöglichen soll, Bestellungen auch bei mehreren Betrieben gleichzeitig auf einfache Weise abzuwickeln. Auf betrieblicher Ebene führt die automatisierte Erstellung von Lieferscheinen und Rechnungen zu mehr Effizienz und Leistungsfähigkeit. Insgesamt wird mittels der entwickelten „Regio-App“ ein Beitrag zur besseren Vernetzung von Landwirtschaft, Gastronomie und Regionalläden geleistet.

Als zusätzliche Möglichkeit zur Vermarktung der Produkte fand im Zuge dieses Treffens auch ein Austausch mit der Firma HOGAST, der Einkaufsgenossenschaft für Hotellerie und Gastgewerbe, statt. Man merkte das große Interesse der HOGAST, Bio-Betriebe als Lieferanten zu gewinnen. Dies ist mit der zukünftigen gemeinsamen digitalen Lösung, der Regio-App, durchaus vorstellbar.

Gäste verkosteten Produkte der BioRegion Eisenstraße

Um den Gästen das breite Angebot der BioRegion Eisenstraße zu zeigen, durfte die Verkostung von ausgewählten regionalen Bio-Produkten nicht fehlen. Poldi Adelsberger, Sprecherin der BioRegion Eisenstraße NÖ, erklärt stolz: „Auch wenn die BioRegion Eisenstraße die kleinste unter den dreien ist, so sieht man, dass hier vor allem die Unterschiedlichkeit in der Landschaft sowie auch in den Produkten eine große Stärke der Region ist.“ Den Abschluss bildete eine Führung durch die Bäuerliche Schlachtgemeinschaft Oberes Ybbstal.

Nächster Termin ist das Netzwerktreffen am 18. Oktober, bei dem die App näher vorgestellt werden soll. Nähere Infos unter bioregion@eisenstrasse.info.