Wenn – wie letztes Wochenende – ein Föhnsturm über Hollenstein fegt, ist eine Gruppe von Hobbykünstlern in Aufregung. Es könnten sich einige der 90 Krippenfiguren aus der Verankerung gelöst haben oder durch den Sturm in die falsche Richtung weisen. Ein eingespieltes Team achtet penibel auf die Erhaltung und den Schutz der handbemalten, zum Teil überlebensgroßen Figuren.

Seit 2006 ist im Advent in Hollenstein nichts wie früher. War man zuerst schockiert durch den Felsstutz im Frühjahr am Ortsrand, entdeckte man bei den Aufräumarbeiten, dass die entstandene markante Felslandschaft ein idealer Ort für eine Felsenkrippe werden könnte.

„In der Zwischenzeit haben wir an die 90 Figuren geschaffen.“ Bettina Gruber, Leiterin der Krippenrunde

Mit großem Engagement machten sich die Hollensteiner ans Werk. Figuren wurden entworfen, auf Holz übertragen und bemalt. 20 Krippenfiguren entstanden im ersten Jahr: in einer Grotte die Verkündigungsszene, links oben der Jäger, ein Weg für die Hirten auf dem Weg zur Krippe. Auf dem Plateau ein einfacher Stall mit der Heiligen Familie, von rechts ziehen die Heiligen Drei Könige in prächtigen Gewändern ein.

Angespornt durch den großen Erfolg, wurde die Krippe um weitere Figuren ergänzt, die durchaus regionalen Charakter haben und die traditionellen Handwerke des Orts repräsentieren, wie die Schmiede oder die Hammerherren.

„War es ursprünglich der Ortserneuerungsverein, der die Felsenkrippe betreute, so kristallisierte sich im Lauf der Jahre eine Gruppe von 14 Hobbykünstlern heraus, welche die Felsenkrippe und die dazugehörigen Figuren im Ort betreuen“, erklärt Bettina Gruber, bei der die Fäden zusammenlaufen.

Schon 2007 verband man die Felsenkrippe durch einen Kripperlweg mit dem Dorfplatz. „In der Zwischenzeit haben wir an die 90 Figuren geschaffen und zeigen auf der Kripperlroas 41 Krippen, die von den Hollensteinern ausgestellt werden. Da muss man sich schon bewusst auf die Suche machen“, erzählt Gruber. Jede handbemalte Figur entstand in mühevoller Arbeit mit Liebe zum Detail und man merkt, dass sie von den Erschaffern wie Familienmitglieder behandelt werden. Damit der Zahn der Zeit nicht allzu stark an den Figuren nagt, wird alle zwei Jahre renoviert. „Im Sommer stellt uns die Feuerwehr das Zeughaus zur Verfügung. Dann werden die Figuren inspiziert, ausgebessert und mit Bootslack versiegelt“, sagt Gruber. „Bei diesen Arbeiten helfen uns immer zahlreiche Freiwillige, dafür sind wir sehr dankbar“. Die Kripperlrunde ist übrigens offen, über weitere Teilnehmer freut man sich.

Unklar ist, ob heuer noch geführte „Kripperlroasen“ möglich sind, bei denen „Hirten“ die Wanderer mit Erklärungen auf dem Weg begleiten. Doch noch besteht Hoffnung.