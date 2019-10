Der Betrieb Taucherreith in Hollenstein von Ortsbauernratsobmann Georg Schnabler war Ziel eines Besuchs des Präsidenten der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer Johannes Schmuckenschlager. Dieser war am vergangenen Freitag gemeinsam mit dem neu gewählten Kammerobmann Mario Wührer, Kammersekretär Gottfried Losbichler, Landtagsabgeordnetem Anton Kasser und Forstberater Leo Schwaighofer im Bezirk Waidhofen unterwegs, um über aktuelle Themen in der Land- und Forstwirtschaft zu informieren und über Probleme und Anliegen der örtlichen Landwirte zu diskutieren.

Gottfried Losbichler

Eines der Themen, das dabei zur Sprache kam, waren die Engerlinge der Mai- und Junikäfer. Diese Wurzelfresser verursachen in der Landwirtschaft derzeit noch unabschätzbare Schäden. Erste Versuche der Bezirksbauernkammer Waidhofen und der Landwirtschaftskammer NÖ, dem Engerling-Problem durch die Einbringung von Pilzgerste in die Böden Herr zu werden, zeigen positive Ergebnisse. Eine flächendeckende Anwendung sei aber zu teuer und zu aufwendig, informierten die Vertreter der Landwirtschaftskammer. Eine weitere aussichtsreiche Methode zur Bekämpfung der Engerlinge sei die maschinelle Injektion von pilzhaltigem Subs trat direkt in die Böden.

Doch nicht nur Engerlinge machen den Landwirten zu schaffen, auch der Fichtenborkenkäfer bereite der Land- und Forstwirtschaft große Probleme – speziell bei trockenem Wetter.

Kein Verständnis für Verlegung der Schule

Die beiden Gastgeber Veronika und Georg Schnabler beklagten die derzeitige schlechte Preissituation am Holzmarkt. „Fast ein Drittel des Jahreseinkommens aus der Forstwirtschaft fällt momentan aus, da es bei den derzeitigen Verhältnissen keinen Sinn macht, Holz zu schlägern“, berichteten die beiden Landwirte.

Kein Verständnis zeigten die Hollensteiner Bauernvertreter für die angedachte Verlegung des Standorts der Fachschule Unterleiten nach Hohenlehen. „Eine gut aufgestellte Schule zu versetzen und in Hohenlehen entsprechende Investitionen tätigen zu müssen, macht keinen Sinn“, waren sich die Ortsbauern einig.

Zum Abschluss des Besuchs des Landwirtschaftskammerpräsidenten wurde noch über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Gemeinsamen EU-Agrarpolitik für die Periode 2021 bis 2027 gesprochen. „Gerade in benachteiligten Berggebieten wird es künftig ohne Ausgleichszahlungen für die Landwirte nicht gehen“, meinte Schmuckenschlager. Er wolle sich um angemessene Zahlungen für die Betriebe bemühen.