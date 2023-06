Fachbesuch der TU Wien bei der Gallenzerkogelmure

Die Bauarbeiten der Wildbachverbauung zur Sicherung der Gallenzerkogelmure in der Dornleiten in Hollenstein sind schon weit fortgeschritten. Zur schadlosen Ableitung des Murmaterials bei einem Katastrophenereignis wurden eine Murbrechersperre, eine Filtersperre und ein Geschiebeablagerungsbecken errichtet, das gerade in Bau ist. Diese technisch sehr anspruchsvollen Bauvorhaben wurden auch den Expertinnen und Experten des Instituts für Wasserbau und Umwelthydraulik der Technischen Universität Wien unter Leitung von Hubert Honsowitz im Zuge einer Fachexkursion vorgestellt.

Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer betonte die gute Zusammenarbeit mit der Wildbach- und Lawinenverbauung. Sektionsleiter Christian Amberger und Bauleiter Eduard Kotzmaier wiesen darauf hin, dass mit diesem Schutzprojekt ein sehr gefährlicher Hot-Spot im Hammerbachtal entschärft werden könne.

Besonders anspruchsvoll an dem Projekt ist die schwierige Geotechnik des Untergrunds, wodurch aufwendige Fundierungsarbeiten für die Bauwerke erforderlich wurden. Erwähnenswert ist, dass die mehren Tausend Kubikmeter Aushubmaterial nicht teuer entsorgt werden müssen, sondern gleich im Ort für den Hochwasserschutzdamm an der Ybbs verwendet werden. Die Arbeiten sollen mit Jahresende weitgehend fertiggestellt sein.