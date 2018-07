Nach vielen Jahren der kreativen und äktsch’nreichen Zusammenarbeit, zogen sich Monika Jagersberger, Renate Mitterhauser, Michaela Stieglitz und Markus Fankhauser kürzlich aus dem Organisationsteam für das Ferienprogramm „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl zurück. Nun wurden die ehrenamtlichen Arbeitsgruppenmitglieder mit Dank von Dorferneuerungsobmann Markus Huebmer und Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer gebührend verabschiedet. Mit Christine Baron fand die Arbeitsgruppe Ferienprogramm einen Neuzugang.

Im Juli startet in Hollenstein das Kinder- und Jugendferienprogramm „Äktsch’n rund um’s Spitzhiatl“ in das 19. Jahr. Insgesamt zählt das Programm heuer 28 Veranstaltungen und dauert bis Ende August. „Die Arbeitsgruppe Ferienprogramm des Dorferneuerungsvereines Hollenstein konnte aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Privatpersonen und der Gemeinde Hollenstein unter dem Motto ,Kinder haben nur eine Kindheit – Darum machen wir sie ihnen unvergesslich‘ wieder einen tollen Ferienpass an alle Schulanfänger und Kinder, die in Hollenstein die Volks- bzw. Mittelschule besuchen, austeilen“, sagt Arbeitsgruppenleiterin Regina Fankhauser.

Den Kindern wird neben den einzelnen Veranstaltungen heuer zum ersten Mal eine Ferienmalwoche angeboten, die von der Gemeinde Hollenstein von Montag, 23., bis Freitag, 27. Juli, organisiert wird. Bevor der Veranstaltungsreigen mit Ende August endet, klingen die Ferien mit der Ferientanzwoche von Montag, 27. bis Freitag, 31. August, aus.

Bei der Kick-off-Veranstaltung im Gasthaus Kloaboch blickte der Dorferneuerungsverein kürzlich gemeinsam mit den anwesenden Veranstaltern auch auf das vergangene Ferienprogramm zurück: Insgesamt hatten im Vorjahr an 35 Veranstaltungen 650 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

Ferienprogramm im Juli

– 10. Juli, 14 Uhr: Mit Naturwerkstoffen filzen

– 11. Juli, 15 Uhr, Spiel & Spaß am Tennisplatz

– 13. Juli, 8.30 Uhr: Schnupperklettern in der Kletterhalle

– 17. Juli, 13.30 Uhr: Unterwegs auf der Ybbs

– 19. Juli, 13 Uhr: Nachmittag im Jagd- und Forstbetrieb

– 20. Juli, 14 Uhr: Komm’ in die Tierarztpraxis; 13.30 Uhr: Erlebnistour mit E-Bikes

– 23. Juli, 9 Uhr: Erlebniskochen; 8.30 Uhr: „Bitte lächeln ...“

– 25. Juli, 14 Uhr: Nachmittag im Wald und am Bauernhof

– 27. Juli, 13.30 Uhr: Äktsch’n bei der Feuerwehr

Infos: www.dev-hollenstein.eu, ferienprogramm@oganet.at