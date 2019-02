Nach einem hervorragenden zweiten Platz beim Landesbewerb der First Lego League war die Vorfreude der Mittelschüler in Hollenstein natürlich groß: Am vergangenen Samstag, 9. Februar, fuhren die Schüler vom Team „SAP Holly“ gemeinsam nach Bad Radkersburg (Steiermark), um dort am Bundesfinale der Lego League teilzunehmen.

In vier Einzelkategorien – „Robot Games“, „Robot Design“, „Forschungspräsentation“ und „Teamwork“ – maßen sich die Hollensteiner Jugendlichen vom Team „SAP Holly“ mit der Elite der Programmierer und Forschungspräsentierer aus ganz Österreich und traten als eines von insgesamt 18 Teams an.

Bei den Robot Games kämpfte sich der selbst gebaute EV3-Roboter der Hollensteiner Schüler tapfer bis ins Viertelfinale vor. Schlussendlich erreichte der Roboter der Nachwuchsingenieure den siebten Platz.

Die Kategorie Forschungspräsentation stand dieses Mal unter dem Motto „Into Orbit“. „SAP Holly“ erforschte hier die immer stärkere Lichtverschmutzung und deren negativen Einfluss auf die Astronomie. Die Jugendlichen recherchierten im Vorfeld des Bewerbs zu diesem Thema, führten ein Interview mit dem Leiter der Sternwarte Puchenstuben und entwarfen eine Straßenlaterne für Wohngebiete.

Diese Laterne lässt sich für Sternbeobachtungen abschalten, schaltet sich aber, sollte ein Fußgänger oder ein Auto die Laterne passieren, über einen Bewegungsmelder wieder ein. Der Jury in Bad Radkersburg präsentierten die Schüler die Forschungsergebnisse in Form eines kurzen, toll gespielten Theaterstücks und beantworteten auch selbstsicher die gestellten Juryfragen. Leider interpretierte die Jury das Thema „Lichtverschmutzung“ als Themenverfehlung, ging es ihr bei der Aufgabenstellung doch darum, ein Forschungsthema zu behandeln, das das Leben der Astronauten im All verbessern soll.

So blieb „SAP Holly“ letzten Endes eine Platzierung in der ersten Hälfte des Teilnehmerfeldes verwehrt. Dies tat aber der guten Stimmung beim Wettbewerb keinen Abbruch und stolz konnten die Schüler, die sich zu einem der 18 besten Teams im Roboterbau zählen dürfen, nach Hollenstein zurückkehren.