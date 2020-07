Am Dienstag der Vorwoche begrüßte Landwirtin Bettina Hinterramskogler einige Kinder auf der Schule am Bauernhof. Die Gastgeberin verriet den Schülern die Geheimnisse in und rund um die unterschiedlichsten Gartenpflanzen. So erfuhren die jungen Hobbygärtner, dass Schnecken keine Ringelblumen mögen oder, dass man nie Schnittlauch neben Petersilie setzen darf, jedoch Schnittlauch und Erdbeeren einander perfekt ergänzen.

Die Kinder erkundeten gemeinsam mit Bettina die umliegenden Wiesen und entdeckten die unterschiedlichsten Insekten, die für das Obst und das Gemüse besonders wichtig sind. Sie bastelten für die kleinen Gäste im Garten Insektenhotels und ernteten Obst und Gemüse für ihre eigene Jause.

Tags darauf ging es mit Susanne Hirner in den Wald auf die Suche nach den kleinen Waldbewohnern. Nach einem ersten Kennenlernen machten die Kinder sich auf zu einem Waldplatz, dort zeigten sie große Ausdauer beim Suchen verschiedener Insekten und Waldtierchen. Dazu verwendeten sie Schaufeln, Lupen, Pinsel und Hämmer. Vorsichtiger Umgang war geboten. Die Tiere sollten bloß beobachtet, und nicht verletzt werden. Die Waldwanderung endete an der Ybbs, wo die Kinder kreative Steinbilder entwarfen.

Am Donnerstag hieß es am Bauernhof der Familie Hinterramskogler „Sei kreativ!“ In der Naturwerkstatt ließen insgesamt zwölf Kinder ihrer Kreativität freien Lauf. Die Kinder sammelten Naturmaterialien. Mit Körben voller Blätter, Blüten, Gräser, Zweige und Äste ging es Zurück in Bettinas Kreativwerkstatt, wo sich die Kinder gleich ans Werk machten, ihre Schätze zu verarbeiten. Mit viel Geschick und Fantasie entstanden Gartenstecker, Spinnennetze und Dekoanhänger aus Ton.