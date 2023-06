Jugendredewettbewerb: Bronze im Bundesfinale für Leonie Hirsch

57 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich und Südtirol stellten sich im Bundesfinale des 70. Jugendredewettbewerbs im Landhaus in Innsbruck einer Jury und dem Publikum: Die Inhalte reichten von Zukunfts-Fragen und -Ängsten über Klimawandel, Frauenrechte, Soziale Medien, Künstliche Intelligenz und ethische Fragen bis hin zu Energie- und Klimafragen.

Dabei konnte Leonie Hirsch, Schülerin des 1. Jahrgangs der Fachschule Unterleiten, nach ihrem Landessieg auch die Jury in Innsbruck beeindrucken und erreichte Platz 3 in der Kategorie „Klassische Rede/Mittlere Schule“. Die Unterleitnerin widmete sich in ihrem Beitrag dem Klimaaktivismus der Letzten Generation.

„Leonie Hirsch zeigte nicht nur ihr großes Redetalent, sondern forderte die Zuhörerinnen und Zuhörer auch zur aktiven Auseinandersetzung mit dem brisanten Thema ‚Klimaaktivisten auf der Straße‘ auf“, betonte Direktorin Gertrude Grünsteidl, die herzlich zum Erfolg gratulierte.