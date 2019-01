Mit vielen Ideen im Gepäck geht die Programmerstellung für das „Kim hoam“-Fest in Hollenstein in die nächste Runde. Vizebürgermeister Walter Holzknecht mit Christa Egger-Danner und Markus Huebmer (Dorferneuerung) sowie Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (v.l.) beim Infoabend am Freitagabend im Gasthaus Hilbinger.

| Dorferneuerungsverein